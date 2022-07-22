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22 Temmuz 2022 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 17:29:00

15 Temmuz yarışmaları

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15 Temmuz gecesini sinemada, tiyatroda, herhangi bir sanat eserinde ‹bütünüyle' anlatmak kolay değil.

Hangi kurgu, o büyük kurtuluş mücadelesini, destansı direnişi layıkıyla ve tek bir kalemde en 'sahici' haliyle anlatabilir ki?

Gerçekler, bazen öyle şiddetli ve acımasız haliyle vuku buluyor ki, üstüne herhangi bir ekleme yapmak mümkün olmayabiliyor.

Nitekim, 15 Temmuz'u konu alan her eser, ancak bir bütünün parçaları olarak kaldılar.

Şu var ki bazen küçük bir hikâyeden yola çıkarak verilen arka plan çerçevesi daha etkili olabiliyor.

Hürriyetin kıymetini, onu yitirmeden anlamamızı sağladığı için şükrettiğimiz 15 Temmuz direnişi ile ilgili daha pek çok sanat eseri vücut bulacak kuşkusuz.

Bu bağlamda, 15 Temmuz Derneği ile çeşitli belediyelerin işbirliği halinde düzenlenen birkaç yarışmadan haber verelim.

İlki, Bahçelievler Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen bir beste yarışması...

Profesyonel ya da amatör tüm müzisyenlerin katılabileceği yarışma sayesinde, 15 Temmuz ruhunu yansıtan eserler ile bu eserleri besteleyen ve icra eden sanatçıların bir çatı altında toplanması hedefleniyor.

Sanatçılar www.15temmuzbesteyarismasi.com adresinde bulunan katılım formunu doldurarak eserlerini Mp3 ya da M4a formatında yükleyebilecek.

15 Mart 2023 tarihine kadar bu sayfada toplanan besteler 5 kişilik bir ön jürinin süzgecinden geçecek.

Seçilen eserler daha sonra aralarında Mustafa Şen, Yücel Arzen ve Elif Buse Doğan'ın da bulunduğu 5 kişilik ana jüriye sunulacak.

Birinci gelen esere 50, ikinciye 25 ve üçüncüye ise 15 bin TL ödül verilecek.

Finale kalmaya hak kazanan 8 eser için, profesyonel aranjör tarafından bir albüm hazırlanacak.

Öte yandan yine 15 Temmuz destanı ile ilgili bir mektup yarışması da düzenleniyor.

15 Temmuz Derneği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi'nin birlikte hayata geçirdiği "Dünyanın Mektubu 15 Temmuz İçin Yazılıyor" yarışması ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik.

15 Temmuzla ilgili duygu ve düşüncelerin satırlara döküleceği yarışmanın detaylarına www.dunyaninmektubu.com sitesinden ulaşılabilir.

Her iki yarışmanın sonucu da gelecek yıl kamuoyu ile paylaşılacak.

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Etiketler : 15 temmuz yarışma bedir acar
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