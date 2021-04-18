13 film jürinin karşısında

40. İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümünde yarışacak 13 film belli oldu. 1 Nisan'da online olarak başlayan ve 29 Haziran'a kadar sürecek etkinlikte 'Av', '9,75', 'Sardunya', 'Bir Nefes Daha', 'Beni Sevenler Listesi', 'Yeniden Leyla', 'Zîn ve Ali'nin Hikâyesi', 'Af', 'Çatlak', 'Cemil Şov', 'İnsanlar İkiye Ayrılır', 'Dirlik Düzenlik' ve 'Sen Ben Lenin' filmleri jüri karşısında olacak.

