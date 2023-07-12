"12 Punto"nun uluslararası jürisi belli oldu

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlik, 16-23 Temmuz'da, 22 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda düzenlenecek.

Uluslararası jüride yönetmen Danis Tanovic, yapımcı Ewa Puszczynska, Mirsad Purivatra, Fatma Al-Remaihi ve Dennis Ruh yer alacak.

Bosna Hersekli yönetmen Tanovic'in TRT yapımı "Deset u Pola (Komşuluk Halleri)" filmi, 12 Punto etkinlikleri kapsamında açık havada gösterilecek. Gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak Danis Tanovic, ayrıca 12 Punto'da bir de masterclass verecek.

Filmleriyle birçok ödülün sahibi olan Tanovic, yönettiği ilk filmi "No Man's Land (Tarafsız Bölge)" filmiyle, "Yabancı Dilde En İyi Film Oscar Ödülü", Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü", Altın Küre Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü"nü kazandı.

ÖNEMLİ FESTİVALLERİN ÖDÜLLÜ İSİMLERİ JÜRİ KOLTUĞUNA OTURACAK

Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska, yapımcılığını üstlendiği "Ida" filmiyle "Yabancı Dilde En İyi Film Oscar Ödülü" ve BAFTA Ödülleri'nde "En İyi Yabancı Dilde Film Ödülü" gibi pek çok ödül aldı.



TRT ortak yapımı "Quo Vadis, Aida?" filminin de ortak yapımcıları arasında bulunan Puszczynska, "Cold War (Soğuk Savaş)" filmiyle Avrupa Film Ödülleri'nde "En İyi Film" dahil 6 ödül alırken Cannes Film Festivali'nden "En İyi Yönetmen Ödülü"yle döndü.

Puszczynska, yapımcılığını üstlendiği son filmi "The Zone of Interest" ile de bu yıl Cannes Film Festivali'nde "Grand Prix" kazandı.

Bosna Savaşı sırasında, Saraybosna kuşatması sürerken kurduğu Saraybosna Film Festivali'ni, direktörlüğünü üstlendiği 27 yılda dünyanın en önemli festivallerinden biri haline getiren Mirsad Purivatra da jüride yer alacak.

Purivatra, "Sieranevada", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Bridges of Sarajevo" ve "Hüzün Üçgeni" gibi ödüllü birçok filme yapımcı olarak imza atarken, sinemaya katkılarıyla da önemli ödüllerin sahibi oldu.

AL-REMAİHİ İLE RUH SİNEMACILARLA BULUŞACAK



Jüri koltuğuna oturacak isimlerden biri olan Doha Film Enstitüsü'nün üst yöneticisi Fatma Al-Remaihi, etkinlik kapsamında katılacağı masterclass'ta Doha Film Enstitüsünün sinemaya desteğini anlatacak.

Sinemaya katkıları dolayısıyla birçok ödüle layık görülen Al-Remaihi, 2014'ten bu yana yönettiği Doha Film Enstitüsü ile Katar başta olmak üzere bütün dünyada yaratıcı ve profesyonel sinemacıları desteklemeyi hedefleyen çalışmalar ve projeler yürütüyor.

Dünyanın en büyük ilk üç film marketi arasında yer alan "Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi" (EFM) direktörü Dennis Ruh da jüri üyeliğinin yanı sıra film marketlerin sektör için önemini anlatacağı bir masterclass verecek.

12 PUNTO'DA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK



Uluslararası jüri üyelerinin 12 finalist proje arasından seçeceği 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

"TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projelerin sahipleri ise senaryolarını Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve senaristleriyle geliştirme imkanı bulacak.