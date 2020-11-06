  • BIST
    1190.57
  • Dolar
    8,5643
  • Euro
    10,1661
  • Altın
    534,4770
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel Ekonomik Sorunların Çözümü: Tasarrufa Dayalı Finansman
Joe Biden, Trump için kritik öneme sahip Pensilvanya'da da öne geçti
Bakan Varank duyurdu: Yüzde 70'e çıkardık
ABD seçimleriyle ilgili Türkiye'den flaş açıklama
Rezalette yeni gelişme: Tutuklandılar
Milli gururumuza yeni sistem! Tabii ki yine tam isabet
HDPKK'ya kötü haber! İlk kez belgelenecek
ABD Başkanı Trump: Kontrolden çıktı
AFAD'dan flaş İzmir açıklaması
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 120 terörist öldürüldü
Almanya'dan dikkat çeken mesaj: ABD, tek adam şovundan fazlasıdır
Ermenistan ABD'ye SİHA için yalvardı: Satışları durdurun
Putin hakkında flaş iddia! İşte bırakacağı tarih
"Avrupalı liderler Türkiye'yi örnek almalı"
Trump Twitter üzerinden açıklama yaparken Biden ikinci kez kamera karşısındaydı
Darbeci Sisi safını belli etti!
ABD seçimleri için yargı yolunu gösteren Trump'a kötü haber
O iddiaya Pentagon'dan yalanlama
Koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındı
Kaybolan 13 yaşındaki çocuğu köpek buldu
19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili iki kişi tutuklandı
Yemen'de 'BAE ihlalleri mağdurları' haklarını savunmak için birlik kurdu
Milli sporcudan bronz madalya
Fed faiz kararını açıkladı!
06 Kasım 2020 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 17:00:00

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin programı açıklandı! 'Ben Masumum'

ABONE OL

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 19-26 Kasım tarihleri arasında ‘'Ben Masumum'' temasıyla sinemaseverleri ağırlayacak.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 19 Kasım'da çevrim içi yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Festivalin açılış filmi, İranlı yönetmen Massoud Bakhshi'nin, 65 yaşındaki kocasını kazayla öldürme suçundan idama mahkum edilen 22 yaşındaki Maryam'ın hikayesine odaklanan "En Uzun Gece" filmi olacak.

8 UZUN, 10 KISA FİLM YARIŞACAK

Gösterimler, her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları "Adalet" olan filmlerden oluşurken, "Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8, "Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nda 10 film yarışacak.

"Dünyanın Damarları", "Ektiğimiz Tohumlar", "Kolektif Suç", "Teslimiyet", "Uyuşturucu Kuryesi Çocuklar", "Yabancı", "Yaşamak" ve "Yaşlı Kadın"'dan oluşan uzun metraj yarışma filmlerinin tamamı Türkiye'de ilk kez sinemaseverlerle buluşurken, "Yaşamak" dünya prömiyerini festival kapsamında yapacak.

"Uzun Metraj Film Yarışması" jürisi, yönetmen ve yapımcı Leena Yadav'ın başkanlığında Ömür Atay, Rodd Rathjen, Alin Taşçıyan ve Tuba Ünsal'dan oluşacak.

‘TAŞ BADEMLERİ’ KAYSERİ’DE

Kovid-19 salgını nedeniyle oyunlarına ara veren Kayseri Devlet Tiyatrosu, "Taş Bademleri" adlı oyunla yeniden perdelerini açtı.

Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen oyun, 7 Kasım'a kadar sahnelenecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahneye taşınan Alpay Ulusoy'un yönettiği "Aşık Veysel" adlı oyun ise 10, 11 ve 12 Kasım'da izleyicinin karşısına çıkacak.

Bilet fiyatları 5 ila 15 lira arasında olan oyunlarda, Kovid-19 salgını tedbirlerine uygun hareket edilecek.

‘YAŞAYAN DEDE KORKUT’

Türk Edebiyatı Vakfı tarafından bu yıl verilecek olan "Yaşayan Dede Korkut" ve "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödüllerinin sahipleri açıklandı.

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı "Yaşayan Dede Korkut" ödülünün Azerbaycanlı şair ve yazar Sabir Rüstemhanlı'ya, "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödülünün ise Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Eğitim-Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva'ya verileceği bildirildi.

Kabaklı, "Yaşayan Dede Korkut" ödülünün önceki senelerde Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev ve Nimetullah Hafız'a verildiğini aktararak, bu yıl ödül verilecek Sabir Rüstemhanlı'nın, ömrü boyunca Türk kültür ve medeniyetine hizmet eden, Sovyetler Birliği döneminde rejimin tüm baskılarına rağmen eserleriyle milli ruhu yeniden dirilten, milli kökler üzerine inşa ettiği şiirleriyle Sovyetleştirilmeye çalışılan yeni nesillere Türk kimliğini aşılayan biri olduğunu ifade etti.

Kabaklı, bu yıl ilk kez verilecek olan "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödülünün sahibi Ganire Paşayeva’yı için ise "Her platformda, Türk Dünyasının 'Karabağ', 'Kıbrıs', 'Kırım', 'Ahıska', 'Kerkük', 'Doğu Türkistan' gibi kanayan yaralarını gündeme getiren, işgalci Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın haklı davasını bayraklaştıran isim’’ ifadelerini kullandı.

BEDİR ACAR

Etiketler : Ben Masumum Suç ve Ceza Film Festivali Yaşayan Dede Korkut
Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili

Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili
Bestemsu Özdemir kararını verdi

Bestemsu Özdemir kararını verdi
Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak

Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak
Berk Atan'dan rahatlatan 'deprem' açıklaması

Berk Atan'dan rahatlatan 'deprem' açıklaması
Kalbimden şişlendim

Kalbimden şişlendim
Beyaz bir sayfa

Beyaz bir sayfa
Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark

Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark
Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı belgelendi!

Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı belgelendi!
Mucize Doktor ve Atiye'nin güzel oyuncusu Hazal Türesan: Kendimi eleştirmekten övmeye fırsat bulamıyorum

Mucize Doktor ve Atiye'nin güzel oyuncusu Hazal Türesan: Kendimi eleştirmekten övmeye fırsat bulamıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER