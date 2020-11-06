10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin programı açıklandı! 'Ben Masumum'

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 19 Kasım'da çevrim içi yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Festivalin açılış filmi, İranlı yönetmen Massoud Bakhshi'nin, 65 yaşındaki kocasını kazayla öldürme suçundan idama mahkum edilen 22 yaşındaki Maryam'ın hikayesine odaklanan "En Uzun Gece" filmi olacak.

8 UZUN, 10 KISA FİLM YARIŞACAK

Gösterimler, her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları "Adalet" olan filmlerden oluşurken, "Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8, "Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nda 10 film yarışacak.

"Dünyanın Damarları", "Ektiğimiz Tohumlar", "Kolektif Suç", "Teslimiyet", "Uyuşturucu Kuryesi Çocuklar", "Yabancı", "Yaşamak" ve "Yaşlı Kadın"'dan oluşan uzun metraj yarışma filmlerinin tamamı Türkiye'de ilk kez sinemaseverlerle buluşurken, "Yaşamak" dünya prömiyerini festival kapsamında yapacak.

"Uzun Metraj Film Yarışması" jürisi, yönetmen ve yapımcı Leena Yadav'ın başkanlığında Ömür Atay, Rodd Rathjen, Alin Taşçıyan ve Tuba Ünsal'dan oluşacak.

‘TAŞ BADEMLERİ’ KAYSERİ’DE

Kovid-19 salgını nedeniyle oyunlarına ara veren Kayseri Devlet Tiyatrosu, "Taş Bademleri" adlı oyunla yeniden perdelerini açtı.

Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen oyun, 7 Kasım'a kadar sahnelenecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahneye taşınan Alpay Ulusoy'un yönettiği "Aşık Veysel" adlı oyun ise 10, 11 ve 12 Kasım'da izleyicinin karşısına çıkacak.

Bilet fiyatları 5 ila 15 lira arasında olan oyunlarda, Kovid-19 salgını tedbirlerine uygun hareket edilecek.

‘YAŞAYAN DEDE KORKUT’

Türk Edebiyatı Vakfı tarafından bu yıl verilecek olan "Yaşayan Dede Korkut" ve "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödüllerinin sahipleri açıklandı.

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı "Yaşayan Dede Korkut" ödülünün Azerbaycanlı şair ve yazar Sabir Rüstemhanlı'ya, "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödülünün ise Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Eğitim-Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva'ya verileceği bildirildi.

Kabaklı, "Yaşayan Dede Korkut" ödülünün önceki senelerde Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev ve Nimetullah Hafız'a verildiğini aktararak, bu yıl ödül verilecek Sabir Rüstemhanlı'nın, ömrü boyunca Türk kültür ve medeniyetine hizmet eden, Sovyetler Birliği döneminde rejimin tüm baskılarına rağmen eserleriyle milli ruhu yeniden dirilten, milli kökler üzerine inşa ettiği şiirleriyle Sovyetleştirilmeye çalışılan yeni nesillere Türk kimliğini aşılayan biri olduğunu ifade etti.

Kabaklı, bu yıl ilk kez verilecek olan "Türk Dünyasına Üstün Hizmet" ödülünün sahibi Ganire Paşayeva’yı için ise "Her platformda, Türk Dünyasının 'Karabağ', 'Kıbrıs', 'Kırım', 'Ahıska', 'Kerkük', 'Doğu Türkistan' gibi kanayan yaralarını gündeme getiren, işgalci Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın haklı davasını bayraklaştıran isim’’ ifadelerini kullandı.

BEDİR ACAR