10. Boğaziçi Film Festivali 21 – 28 Ekim Tarihleri Arasında Gerçekleşecek!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle yılın heyecanla beklenen etkinliklerinden olan Boğaziçi Film Festivali bu yıl 21 – 28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

10. yılına önemli bir değişiklikle adım atan festivalde bu yıl ilk kez uzun metraj belgesel başvuruları ayrı bir kategoride değerlendirmeye alınacak.

Küresel salgın nedeniyle son iki yıldır yüzde elli seyirci kapasitesine ev sahipliği yapan festival bu yıl salonlarda tam kapasite film izlemenin heyecanıyla seyircisiyle buluşacağı 21 Ekim için geri sayıma başladı.

Yılın Merakla Beklenen Yerli Yapımları Ulusal Yarışma Kategorisinde Yer Alacak!

1 Ocak 2021 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü için jüri karşısına çıkarken; En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu dallarında da çeşitli para ödülleri dağıtılıyor.

Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada Akli Film tarafından para ödülüyle desteklenen En İyi İlk Film Ödülü ile FİLM – YÖN En İyi Yönetmen Ödülü ve Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından para ödülüyle desteklenen FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü veriliyor.

Ulusal Belgesel Yarışmasındaki Metraj Sınırı Değişiyor!

Festivale dair bu yılki ilk haberlerden biri önceki yıllarda ulusal uzun metraj film yarışması ve kısa yarışma kategorilerinde başvuru yapılabilen belgesel türü için yeni bir alan açılacak olması. Ulusal Kısa Belgesel Yarışması'nın kapsamı genişletilerek metraj sınırı olmaksızın tüm belgesel filmler Ulusal Belgesel Yarışması'na başvuru yapabilecek.

Uluslararası Yarışma Filmleri Türkiye'de İlk Kez Seyirci Karşısına Çıkacak.

Uluslararası Uzun Metraj, Uluslararası Belgesel ve Uluslararası Kısa Kurmaca film yarışmalarında yer alan tüm filmler bu yıl da Türkiye'de ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Dünya festivallerinde gösterilen ve tanınmış yönetmenlerin yanı sıra birçok yeni yönetmenin sinemaseverler tarafından keşfedilmesini sağlayan festivalin uluslararası film yarışması da yılın merakla beklenen sinema programlarından biri.

Festivalin ilk yılından itibaren kısa filme olan özeni devam ediyor. Ulusal Kısa Kurmaca Film ve Uluslararası Kısa Kurmaca Film olmak üzere iki farklı yarışma kategorisinde en iyi film ödüllerinin verileceği festival için süresi 20 dakikayı aşmayan deneysel, animasyon ve kurmaca filmler başvuru yapabilecek. Festivalin kısa yarışma bölümlerinde yer alan tüm filmler Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile gerçekleşecek 10. Boğaziçi Film Festivali başvuruları ve başvuru hakkındaki detaylar önümüzdeki günlerde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından açıklanacak.

Bosphorus Film Lab 22 – 26 Ekim Tarihlerinde!

Festivalin endüstriye yönelik etkinlikleri ve proje geliştirme bölümü olan Bosphorus Film Lab'de Pitching Platformu ve Work in Progress başvuruları alınacak. TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab'e yapım ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek. Pitching Platformu'nda yer alacak bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü'nü alırken bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü'nün sahibi olacak. Work in Progress kapsamında yer alan projeler de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Dağıtım Ödülü için sunumlarını gerçekleştirecek.

Tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.