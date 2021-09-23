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23 Eylül 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 08:30:00

Zihinsel faaliyetler Alzheimer riskini düşürüyor

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Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl açıkladığı, "Alzheimer ve Diğer Demans Hastalıkları Klinik Protokolü"ne göre Alzheimer, yakın gelecekte Türkiye'nin en büyük sağlık sorununa dönüşebilir.

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl açıkladığı, "Alzheimer ve Diğer Demans Hastalıkları Klinik Protokolü"ne göre Alzheimer, yakın gelecekte Türkiye'nin en büyük sağlık sorununa dönüşebilir. Bilim dünyasında, Alzheimer'ı herkese unutturacak yeni tedavilere dair pek çok çalışmanın olduğunu hatırlatan Nöroloji Uzmanı ve Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Alzheimer hastalığı hakkında yapılan kapsamlı araştırmalara rağmen henüz hastalığın iyileştirilmesine yönelik bir tedavi yöntemi mevcut değil. Ancak hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılmasına ve var olan şikayetlerin azaltılmasına yönelik farklı tedavi yaklaşımları kullanılıyor. Alzheimer olmamak için zihinsel faaliyetler sürekli yenilenmeli. Farklı bir deyişle yeni şeyler okumak, izlemek, araştırma yapmak, yeni bir dil öğrenmek, kişinin Alzheimer olma olasılığını düşüren etkenlerdir. Tüm bunların yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenilmeli, düzenli egzersiz yapılmalı ve düzenli uykudan ödün verilmemeli" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Zihinsel faaliyetler Alzheimer Demans Hastalıkları Prof. Dr. Yaşar Kütükçü
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