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Zeka oyunları, çocukların IQ'sunu yüzde 13 artırıyor
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07 Nisan 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 10:00:00

Zeka oyunları, çocukların IQ'sunu yüzde 13 artırıyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren ve ekrana daha fazla maruz kalan çocukların zeka gelişimlerini destekleyecek arayışlar sürüyor. Uzmanlar, "Zeka Kartları, sağ beyin odaklı okul öncesi ev eğitiminde ilk ve tek uzman onaylı eğitim materyali olarak büyük bir destekçi" dedi.

Amerika'da Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, haftada 2 defa zeka oyunları ile zaman geçiren çocukların IQ (zeka) seviyelerinde yüzde 13, mantıklı düşünme düzeylerinde ise yüzde 32'lik artış kaydediliyor. Uzmanlar "Zeka Kartları, doğumdan itibaren algı açıklığı yaratan ve beynin altyapısını ileriye yönelik daha hızlı ve verimli çalışma üzerine kurgulayan, farklı kriterler doğrultusunda seçilmiş görsellerden oluşuyor. Bu görseller interaktif bazlı sunumlarla bebeklerin sağ beyin loblarında görsel, işitsel, geniş kapsamlı bir genel kültür dağarcığı oluşturmaya ve çocukların gerek konuşma ve dil becerileri gerekse hayal güçleri ve öğrenme içgüdüleri geliştirmelerine yardımcı oluyor" diye konuştu.

Etiketler : Zeka oyunları IQ (zeka) çocuklar Berkeley Üniversitesi
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