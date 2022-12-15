Zayıflayan bağışıklık zona vakalarını artırdı

Küçüklükte geçirilmiş olan suçiçeği virüsü yetişkin dönemde zona olarak yeniden görülebiliyor. Suçiçeği gibi vücutta kalıcı izlere ve lekelere neden olan zona ile ilgili yapılan yeni araştırmalara göre 2022 yılında son on yılda görülenden daha fazla vaka tespit edildi. Bu artışın sebebinin Kovid-19'la birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması, ateşli hastalık, stres ve enfeksiyon gibi çeşitli etkenlerin olabileceğini belirten Dermatolog Doç. Dr. Pelin Üstüner, hastalığın daha kolay atlatılabilmesi için erken dönemde tedaviye başlanmasının önemli olduğunu söyledi. Hastalığın oldukça ağrılı geçtiğini belirten Doç. Dr. Üstüner, küçük yaş grubunda da görülebildiğine dikkat çekerek, "Zona su toplamış kabarcık şeklinde belirli bir bölgede sinir uçlarının vücutta innerve ettiği deri alanlarında genellikle tek taraflı olarak karşımıza çıkıyor. Yani küçüklükte geçirilen suçiçeği virüsü sinir uçlarında saklı kalıyor (sinir tutulumu). 2 ila 3 haftalık bir iyileşme süreci oluyor" diye konuştu.

