Yüzü kızartan hastalık: Rozasea

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Deri Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tuba İşeri, yaygın olarak “gül hastalığı” ya da “gülleme” şeklinde de tanımlanan bu hastalığın asıl nedeninin damarsal aşırı reaksiyon olduğunu dile getirerek bununla birlikte mide hastalıkları, tansiyon, akarlar ve ciltte bulunan bir parazit enfeksiyonun da hastalığın nedenleri arasında yer alabildiğini ve yıllarca sürebildiğini ifade etti. Dr. Tuba İşeri, hastalığın ileri süreç belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında şu ifadeleri aktardı: “Hastalıkla ilk karşılaştığımızda sadece yüzde aşırı kızarma ve damar genişlemesi gözlemlenebilir. Fakat ilerleyen vakalarda yüzde iltihaplı sivilce benzeri yaralar meydana gelmeye başlayabilir. İşte bu durumda doktorunuz size bazı ilaçlar kullanmanızı önerebilir ve ilaçlarla beraber yüzünüzde yerleşmiş kızarıklık var ise lazer tedavisi ile de desteklenmesi gerecektir” dedi.

