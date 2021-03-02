Yüz yüze eğitimde hijyene dikkat

Okul binalarında sınıf, koridor gibi ortak alanların temizliğinin uygun dezenfektan ve temizlik malzemeleri ile yapılmasına ekstra dikkat edilmesi gerektiği belirten Ece, "Yemekhane, kütüphane, kantin kullanımı kullanıcı sayısı açısından kısıtlanmalı. Yine bu alanlarda yemek yeme-içme kısıtlanmalı. Çünkü enfeksiyon damlacık yolu ile hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Verilen eğitimde çocukların birlikte yaşadığı aile fertlerinde ve kendilerinde hangi durumlarda hekime başvuracakları ve okul yönetimine bilgi verecekleri vurgulanmalı. Maskenin kullanımı küçük çocuklara detaylı bir şekilde anlatılmalı. Yine küçük çocukların antiseptik kullanmalarına dikkat edilmeli. Ağza götürme ve yutma açısından riskli olabilir" diye konuştu.

