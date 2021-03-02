Yüz yüze eğitimde hijyene dikkat
Bugünden itibaren okullarında ders zili çalacak öğrencilerin, yüz yüze eğitimde hijyene dikkat etmesi gerektiğini belirten Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, "İlk olarak okul girişlerine ve sınıf girişlerine el antiseptikleri konulmalı. Eller sık ve doğru şekilde yıkanmalı. Sınıflar sık sık havalandırılmalı ve büyüklüklerine göre mevcut sayısı açısından gerekli planlamalara dikkat edilmeli" dedi.
Okul binalarında sınıf, koridor gibi ortak alanların temizliğinin uygun dezenfektan ve temizlik malzemeleri ile yapılmasına ekstra dikkat edilmesi gerektiği belirten Ece, "Yemekhane, kütüphane, kantin kullanımı kullanıcı sayısı açısından kısıtlanmalı. Yine bu alanlarda yemek yeme-içme kısıtlanmalı. Çünkü enfeksiyon damlacık yolu ile hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Verilen eğitimde çocukların birlikte yaşadığı aile fertlerinde ve kendilerinde hangi durumlarda hekime başvuracakları ve okul yönetimine bilgi verecekleri vurgulanmalı. Maskenin kullanımı küçük çocuklara detaylı bir şekilde anlatılmalı. Yine küçük çocukların antiseptik kullanmalarına dikkat edilmeli. Ağza götürme ve yutma açısından riskli olabilir" diye konuştu.