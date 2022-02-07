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07 Şubat 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 08:00:00

Yumurta sarısı ve brokoli D vitamini deposu

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Çocuklarda D vitamini eksikliği birçok rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, D vitamininin vücudumuzda kalsiyum ve fosfor metabolizmasında çok önemli rolü olduğunu söyledi.

Çocuklarda D vitamini eksikliği birçok rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, D vitamininin vücudumuzda kalsiyum ve fosfor metabolizmasında çok önemli rolü olduğunu söyledi. D vitamini en fazla somon, uskumru, sardalye gibi yağlı balıklarda, karaciğer ve yumurta sarısında, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünlerinde bulunduğunu ifade eden Dr. Mesut Arslan, "D vitamininin başlıca kaynağı, ciltte güneş ışınlarının etkisiyle aktifleşen D3 formudur. Normal şartlar altında insan vücudunda bulunan D vitaminin yüzde 90 ile 95'i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edilir. Besinlerle alınan vitamin D'nin büyük bir önemi yoktur. D vitamini eksikliği, vücudun tüm sistemlerini etkilemekte ve pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Günümüzün hayat koşulları, kapalı ortamlarda çalışmak, açık hava da az zaman geçirmek, yetersiz beslenme D vitamini eksikliğini artırmaktadır. D vitamini eksikliği, her yaş grubunu etkileyen ve önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olan bir etkendir" dedi.

Etiketler : Yumurta sarısı Dr. Mesut Arslan D vitamini brokoli D vitamini deposu
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