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21 Aralık 2020 Pazartesi 05:46:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 14:41:00

Yumruk yumruğa tokalaşmak da tehlikeli

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Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 ile mücadele kapsamında temasın her türlüsünün risk oluşturduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Yumruk yumruğa tokalaştığınız zaman, enfeksiyon etkeni koronavirüs o elin sırtında varsa ve partiküller şeklinde de yayılan bu mikroorganizma siz de bulaştan kısa bir süre sonra elinizi, ağzınıza, burnunuza veya gözünüze değdirdiğiniz zaman ciddi anlamda bir enfeksiyon bulaş riski altında kalıyorsunuz” dedi. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Bizim eski geleneksel selamlaşma biçimlerimizden bir tanesi, elimizi göğsümüze getirerek selamlaşma. Bunun uygulanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü mesafe kavramı var. Biz yumruk yumruğa veya dirsek dirseğe tokalaşmak şeklinde bir uygulamaya geçtiğimiz zaman, 1 buçuk metreden daha az bir mesafe ile karşı taraftaki ile yan yana gelmiş olacağız. Bu da zaten kurallar anlamında istenmeyen bir şey ve bu kuralı da ihlal etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Etiketler : Hakan Oğuztürk Kovid19 tokalaşmak koronavirüs bulaş
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