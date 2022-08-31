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31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00:00

Yükselmeme engel olamadılar

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Popçu Simge, kariyerinin ilk dönemlerinde ünlü bir kadın popçu tarafından engellenmeye çalışıldığını iddia etti.

Popçu Simge, kariyerinin ilk dönemlerinde ünlü bir kadın popçu tarafından engellenmeye çalışıldığını iddia etti.

'Ne Güzel' adlı teklisiyle dijital müzik platformları listelerinde yer alan Simge, müzik kariyerine başladığı dönemlerde herkes tarafından sevilen ve tanınan kadın bir sanatçının önünü kesmeye çalıştığını da açıkladı. Popçu, "Özgür Aras'la Baş Başa" programında konuşan Simge, "Çok ünlü, bilinen, piyasadan tanınmış, herkesin de çok sevdiği bir hanımefendi yıllarca önümü kesti. Uzun bir zaman, benim başarısız olduğum döneme denk gelen dönemde yapacağını yaptı hanımefendi... Ama sonrasında da benimle yakın arkadaş olmayı tercih etti. Ne zaman korktu, o zaman yakın olmak istedi. Korkusunu anladım ve çok haklı buldum. Ve onun daha da korkması gerektiğine inanıyorum. Korktuğu başına geldi ve ben başarılı oldum çünkü" dedi.

Dinleme sabrı tükendi

Son dönemde yaşanan pop müziğinin düşüşe geçmesiyle ilgili Simge, "İnsanların şarkı dinleme sabrı tükendi. Bende de aynı şey var. Bakıyorum, çok beğendiğim bir şarkıyı bile iki kereden fazla üst üste dinleyemiyorum. Böyle garip bir dönem... Herkes çok sıkılgan, her şeyden çok çabuk sıkılıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Yükselmeme engel olamadılar Popçu Simge Özgür Aras
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