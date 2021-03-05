Yüksek protein diyeti böbreği yoruyor

Böbrek fonksiyonlarının yüzde 50'sinin kaybedilene kadar vücutta hiçbir belirti görülmediğine dikkati çeken Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Şumnu, "Özellikle böbrek hastalığı gelişimi için risk faktörleri taşıyan kişilerin, yılda en az bir kez nefroloji poliklinik kontrolünden geçmesi hastalığın erken tanı ve tedavisi açısından önem arz ediyor" bilgisini verdi.



KRONİK HASTALIKLAR TETİKLER

Böbrek hastalıklarından korunmada sağlıklı beslenmenin önemine işaret eden Şumnu, şunları kaydetti: "Hastalığa yol açan nedenler arasında sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve obezite başı çekiyor. Son yıllarda artan obezite böbrek yetmezliğinin en sık nedenleri olan şeker ve tansiyon hastalıklarına yol açıyor. Dolayısıyla kilo almamak için sağlıklı ve dengeli beslenmeli, düzenli spor yapılmalı, yeterli miktarda su tüketilmeli. Yine son yıllarda yapılan bir büyük hata da yüksek protein diyetleri. Kilo vermek için sıfır karbonhidrat bol protein tüketimine dayalı bu tarz diyetler böbrek sağlığını olumsuz yönde etkiliyor."