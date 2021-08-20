Yorulan bebek uykuya zor geçer

Bebeğiniz geceleri hiçbir sıkıntısı ya da bir ihtiyacı olmadığı halde sık sık uyanıyor, tekrar uyumakta sıkıntı yaşıyorsa uyku sorunu yaşıyor olabilir. Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky, aşırı yorgun ve geç yatışın, bebeklerde uyku sorunu yaşanmasının en önemli nedeni olduğunu söyledi. Sibirsky, "Daha çok yorulsun daha iyi uyur" veya "Ne kadar geç yatarsa o kadar geç kalkar" gibi düşüncelerin bebeklerin uykusu söz konusu olduğunda ne yazık ki tam tersine işlediğinin altını çiziyor. Kaldırabileceğinden daha uzun saatler uyanık kalan bebeğin vücudunun stres hormonu salgıladığını anlatan Sibirsky, bebeğin vücudundaki bu hormonun da etkisiyle hem uykuya çok zor geçtiğini hem de gece boyunca çok sık uyandığını söylüyor. "Bebeklerin uykuya yatırıldıklarında ağlamalarının nedenlerinden biri de uyku öncesi rutinlerine yeterince zaman ayrılmamış ve bebeğin uykuya yeterince hazırlanmamış olmasıdır" diyen Sibirsky, bebekleri hareketli bir aktiviteden alıp hemen yatağa koymanın uykuya dalışlarını zorlaştırdığını belirtiyor.

