Yorgunluk ve stres karaciğeri yağlandırıyor

Vücudun protein sentezi ve sindirim için gerekli olan enzimleri üreten karaciğerde görülen hastalıklar belirti vermeden ilerleyebiliyor. Karaciğerde herhangi bir sinir olmadığı için herhangi bir belirtinin görülmediğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, "Karaciğer rahatsızlığı, yorgunluk ve performansta keskin bir düşüş gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ayrıca, sürekli iştahsızlık ve kan pıhtılaşmasının bozulması gibi şikayetler de aşırı yüklenilmiş bir karaciğere işaret edebiliyor. Bu gibi durumlarda bir uzmanla görüşerek karaciğer değerlerinin kontrol edilmesinde fayda olabilir. Karaciğer yağlanması, uygun ve zamanında tedavi edilmediğinde siroz gibi ciddi hastalıklara da yol açabiliyor çünkü" açıklamasında bulundu.



KRONİK HASTALIKLAR DA TETİKLER

Yüksek kolesterol, obezite ve diğer kronik rahatsızlıkların karaciğer sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Süleyman Yedibela, "Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, stresli yaşam tarzı, bazı toksik maddeler ve nikotin tüketimi karaciğer için aşırı yüklenme faktörleri arasında. Özellikle nikotin kullanımının, karaciğer üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor" şeklinde konuştu.

YETİŞKİNLERİN YÜZDE 30'UNDA VAR

Obezite, diyabet ve sağlıksız bir yaşam tarzının karaciğer yağlanması için risk oluşturduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, "Yüksek tansiyon ve insülin direnci gibi metabolik işlev bozukluğunun kaynağı yağlı bir karaciğer. Özellikle yetişkin bireylerde karaciğer yağlanması oldukça fazla görülüyor. Sağlıklı bir bireyde karaciğer hücrelerinin yarısı yağ hücrelerinden oluşurken, sağlıksız bir bireyde yağ hücre sayısı neredeyse iki katına çıkabiliyor. Araştırmalar, karaciğer yağlanmasının en büyük nedeninin sağlıksız bir yaşam sürmek olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde, oruç ve yemek yeme aralığının olabildiğince uzatılmasının, karaciğer yağlanmasını olumlu etkilediğini söyleyebiliriz" dedi.

SİROZUN GELİŞİMİNDE ETKİLİ

Prof. Dr. Süleyman Yedibela karaciğer yağlanmasının siroz gibi ciddi hastalıklara da yol açtığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Karaciğer yağlanması, karaciğer sirozunun gelişiminde de büyük rol oynuyor. Refah seviyesinin ve büyük oranda buna bağlı olarak obezite oranının yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde siroza sebep olan nedenlerin başında karaciğer yağlanması geliyor."