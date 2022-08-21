VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak...
Öğrencilerden kira isyanı! Yüzde 300 arttı, bir yıllık peşin
Rusya'yı sarsan gelişme! Kızı öldürüldü
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti
Mardin'deki kazada 20 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de sağlık sistemi bitmiş
8 bin liralık şıklık
2023'te yeni albüm
7 günde 22 bin kişiyle buluştu
Yeni ikili
youtube'da var konserde yok
Babet ayakkabı düz taban yapıyor
Yorgunluk ve stres karaciğeri yağlandırıyor
Güneşe maruz kalmak vücutta kalıcı leke nedeni
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 21 Ağustos
Bakan Soylu: İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir
Kerkük'te DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilecek
Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda 'duygulu' paylaşım
Kosova'da liselerde 'başörtüsü serbestliği' tartışılıyor
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Başkan Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı
Mardin'de freni patlayan tır kalabalığa daldı!
Somali'de otele saldırı: 21 kişi öldü
21 Ağustos 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 08:00:00

Yorgunluk ve stres karaciğeri yağlandırıyor

ABONE OL

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, bazı toksik maddeler ve nikotin tüketimi karaciğer için aşırı yüklenme faktörleri arasında. Özellikle yorgunluk ve stresli yaşamın karaciğer üzerinde olumsuz etkileri var.

Vücudun protein sentezi ve sindirim için gerekli olan enzimleri üreten karaciğerde görülen hastalıklar belirti vermeden ilerleyebiliyor. Karaciğerde herhangi bir sinir olmadığı için herhangi bir belirtinin görülmediğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, "Karaciğer rahatsızlığı, yorgunluk ve performansta keskin bir düşüş gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ayrıca, sürekli iştahsızlık ve kan pıhtılaşmasının bozulması gibi şikayetler de aşırı yüklenilmiş bir karaciğere işaret edebiliyor. Bu gibi durumlarda bir uzmanla görüşerek karaciğer değerlerinin kontrol edilmesinde fayda olabilir. Karaciğer yağlanması, uygun ve zamanında tedavi edilmediğinde siroz gibi ciddi hastalıklara da yol açabiliyor çünkü" açıklamasında bulundu.

KRONİK HASTALIKLAR DA TETİKLER

Yüksek kolesterol, obezite ve diğer kronik rahatsızlıkların karaciğer sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Süleyman Yedibela, "Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, stresli yaşam tarzı, bazı toksik maddeler ve nikotin tüketimi karaciğer için aşırı yüklenme faktörleri arasında. Özellikle nikotin kullanımının, karaciğer üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor" şeklinde konuştu.

YETİŞKİNLERİN YÜZDE 30'UNDA VAR

Obezite, diyabet ve sağlıksız bir yaşam tarzının karaciğer yağlanması için risk oluşturduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, "Yüksek tansiyon ve insülin direnci gibi metabolik işlev bozukluğunun kaynağı yağlı bir karaciğer. Özellikle yetişkin bireylerde karaciğer yağlanması oldukça fazla görülüyor. Sağlıklı bir bireyde karaciğer hücrelerinin yarısı yağ hücrelerinden oluşurken, sağlıksız bir bireyde yağ hücre sayısı neredeyse iki katına çıkabiliyor. Araştırmalar, karaciğer yağlanmasının en büyük nedeninin sağlıksız bir yaşam sürmek olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde, oruç ve yemek yeme aralığının olabildiğince uzatılmasının, karaciğer yağlanmasını olumlu etkilediğini söyleyebiliriz" dedi.

SİROZUN GELİŞİMİNDE ETKİLİ

Prof. Dr. Süleyman Yedibela karaciğer yağlanmasının siroz gibi ciddi hastalıklara da yol açtığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Karaciğer yağlanması, karaciğer sirozunun gelişiminde de büyük rol oynuyor. Refah seviyesinin ve büyük oranda buna bağlı olarak obezite oranının yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde siroza sebep olan nedenlerin başında karaciğer yağlanması geliyor."

Etiketler : yorgunluk karaciğer karaciğer yağlanması stres
"Kovid'i çok ağır atlattım"

"Kovid'i çok ağır atlattım"
14 saat açlık

14 saat açlık
"Edis'i çok beğeniyorum"

"Edis'i çok beğeniyorum"
Peker'i görenler tanıyamadı

Peker'i görenler tanıyamadı
15 yıl sonra yeniden Harbiye'de

15 yıl sonra yeniden Harbiye'de
Annelik sonrası ilk film

Annelik sonrası ilk film
Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet

Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet
Anlamlı hareket! Doğa için Ayvalık'ta

Anlamlı hareket! Doğa için Ayvalık'ta
Yüzünde sebil patladı

Yüzünde sebil patladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes