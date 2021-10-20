Yorgunluk ve halsizlik anemi habercisi

Kansızlık olarak da adlandırılan aneminin bir hastalıktan çok çeşitli hastalıklar sonucu gelişen bir klinik durum olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Semir Paşa, "Anemi rahatsızlığı olan kişilerde dokulara yeterli oksijen taşınamaması sonucunda yorgunluk, halsizlik, kas ağrısı gibi durumlar ortaya çıkabilir" dedi. Kemik iliğinde alyuvar üretiminin azalması, üretilen alyuvarların ömrünün kısa olması, alyuvarların dalak ve karaciğer gibi organlarda parçalanması veya kanamalar gibi pek çok nedenin anemilere yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Paşa, şu bilgileri paylaştı: "Kemik iliği hastalıkları, kemik iliğinde yeterli demir ve B12 vitamini başta olmak üzere yeterli hammaddelerin bulunmaması, üretimi uyaran bazı hormon benzeri maddelerdeki yetersizlikler kemik iliğinde yetersiz üretime neden olabilir. Bazı kalıtsal hastalıklar, bağışıklık sistemi hastalıkları veya dalağı büyüten hastalıklar sonucunda aşırı yıkım veya kısalmış alyuvar ömrü gibi durumlar meydana gelebilir. Kanamalar ise diğer bir önemli gruptur. Bazen ciddi kanamalar kolay bulgu verir ve kolay tanınabilir. Fakat sinsi kanamalar ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Mide veya bağırsak kanserleri, emilim bozuklukları veya bağırsakların iltihabi hastalıkları sonucu gelişen ülserler anemilerin sinsi ve ciddi nedenlerindendir."

