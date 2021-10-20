VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
65 yaş üstüne grip aşısı tanımlandı
Pentagon: Askeri üslerde bekletilen Afgan mültecilerin yaklaşık yarısı çocuk
Bakan Koca: Bugünkü vefat sayımız 214
Vakalar arttı; Adıyaman'da 75 ev karantinaya alındı
Bitcoin rekor seviyede
Bakan Varank'tan Trabzon'a müjde
NATO: Rusya ile diyaloğa açığız
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti sona erdi
Konya'da 7 kişiyi öldüren sanığa 7 kez ağırlaştırılmış müebbet
ABD'de 5-11 yaş grubu 28 milyon çocuk aşılanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon açıklaması
Bakanlık duyurdu: 7 bin 800 personel alınacak
İhanet anlaşmasına adım adım! Riyad listesini sundu
Başkan Erdoğan'dan Nijerya'da FETÖ mesajı
Bakan Soylu'dan muhalefete sert tepki! ''Boynunun ölçüsünü alırsın''
İlk AKSUNGUR SİHA teslim edildi
İlk AKSUNGUR teslim edildi
Türkiye "dizginleyici" güç
Mavi Vatan'da SİDA gücü
Kılıçdaroğlu'na sert "18 Ekim" tepkisi
Dev projede yeni aşama tamamlandı!
Cumhuriyet tarihinde ilk gerçekleşti!
20 Ekim 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 08:00:00

Yorgunluk ve halsizlik anemi habercisi

ABONE OL

Kansızlık olarak da adlandırılan aneminin bir hastalıktan çok çeşitli hastalıklar sonucu gelişen bir klinik durum olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Semir Paşa, "Anemi rahatsızlığı olan kişilerde dokulara yeterli oksijen taşınamaması sonucunda yorgunluk, halsizlik, kas ağrısı gibi durumlar ortaya çıkabilir" dedi.

Kansızlık olarak da adlandırılan aneminin bir hastalıktan çok çeşitli hastalıklar sonucu gelişen bir klinik durum olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Semir Paşa, "Anemi rahatsızlığı olan kişilerde dokulara yeterli oksijen taşınamaması sonucunda yorgunluk, halsizlik, kas ağrısı gibi durumlar ortaya çıkabilir" dedi. Kemik iliğinde alyuvar üretiminin azalması, üretilen alyuvarların ömrünün kısa olması, alyuvarların dalak ve karaciğer gibi organlarda parçalanması veya kanamalar gibi pek çok nedenin anemilere yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Paşa, şu bilgileri paylaştı: "Kemik iliği hastalıkları, kemik iliğinde yeterli demir ve B12 vitamini başta olmak üzere yeterli hammaddelerin bulunmaması, üretimi uyaran bazı hormon benzeri maddelerdeki yetersizlikler kemik iliğinde yetersiz üretime neden olabilir. Bazı kalıtsal hastalıklar, bağışıklık sistemi hastalıkları veya dalağı büyüten hastalıklar sonucunda aşırı yıkım veya kısalmış alyuvar ömrü gibi durumlar meydana gelebilir. Kanamalar ise diğer bir önemli gruptur. Bazen ciddi kanamalar kolay bulgu verir ve kolay tanınabilir. Fakat sinsi kanamalar ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Mide veya bağırsak kanserleri, emilim bozuklukları veya bağırsakların iltihabi hastalıkları sonucu gelişen ülserler anemilerin sinsi ve ciddi nedenlerindendir."

Etiketler : Yorgunluk ve halsizlik Kansızlık anemi
Dijitalde kamera karşısına geçecek

Dijitalde kamera karşısına geçecek
İnzivaya çekiliyor

İnzivaya çekiliyor
Annelik provası

Annelik provası
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Skeçle özür diledi

Skeçle özür diledi
Sahneden çocuk isteği

Sahneden çocuk isteği
Sürpriz aşk

Sürpriz aşk
Kavgayla ilgim yok

Kavgayla ilgim yok
Derya diz çöktürdü

Derya diz çöktürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER