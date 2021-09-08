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08 Eylül 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 08:05:00

Yorgunluğun nedeni demir eksikliği olabilir

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Yataktan kalktığınızda bile yorgun hissediyor, en basit günlük işlerinizi yapmakta zorlanıyor musunuz? Cevabınız evet ise demir eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Eczacı Ayşen Dincer, beslenmeyle karşılanamayan demir eksikliği gidermek için B12 ve folik asitle zenginleştirilmiş demir desteği kullanılmasını öneriyor. Dincer, yorgunluğun kişiyi günlük yaşamındaki en basit şeyleri bile yapmaktan alıkoyduğuna dikkat çekiyor. Bu durumu önlemek için öncelikle yeme alışkanlıklarımızı doğru şekilde düzenlememiz gerektiğinin altını çizen Dincer, şöyle devam ediyor: "Özellikle demir, B12 vitamini eksikliğini gidermek de büyük önem taşıyor. Demir eksikliğinin en sık görülen belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik ve saç dökülmesi geliyor. Demir, kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin oluşumuna, yorgunluk ve bitkinliğin azaltılması ile enerji oluşum mekanizmasına katkıda bulunur. Yine folik asit ve B12 vitamini de yorgunluk ve bitkinliğin azaltılmasına yardımcı olur. Eğer yoğun bir temponuz olmadığı halde sık sık yorgunluktan yakınıyorsanız, kendinizi halsiz hissediyorsanız bu durum demir eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir."

Etiketler : yorgunluk yorgunluk nedenleri demir eksikliği yorgunluğu önlemek için
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