Yorgun değil göz kapakların düşük olabilir

İnsan yaş aldıkça vücudundaki dokular da yaşlanmaya başlıyor. Bu yaşlanmanın etkileri en fazla ciltte görülüyor ve özellikle göz kapakları ile çevresinde belirginleşiyor. Kişinin yaşlanması durdurulamasa da, en azından daha genç bir görüntüye kavuşması bazı işlemlerle mümkün olabiliyor. Genç ve bakımlı görünmenin bir yolu da göz kapaklarına yapılan blefaroplasti operasyonlarından geçiyor. Doç. Dr. Gamze Öztürk Karabulut, "Yaşla ve farklı faktörlerle birlikte göz kapağı derisinde de elastikiyet kaybı olur, yerçekiminin de etkisiyle göz kapakları sarkabilir, kirpik seviyesine gelebilir, kirpikleri bile örtebilir. Bu durumda kişide yorgunluk ifadesi oluşur ve hastanın görme alanında özellikle üst bölgede daralma meydana gelir. Oysa tüm bu sorunlardan kurtulmanın yolu bulunmaktadır. Blefaroplasti ameliyatları ile bu sıralanan sebeplerden etkilenen alt veya üst göz kapakları olması gereken görünüme kavuşmaktadır. Blefaroplasti yani göz kapağı estetiği ile alt ve üst göz kapaklarındaki fazla cilt dokusu çıkarılır, fıtıklaşan yağ yastıkçıkları ya çıkarılır ya da diğer bölgelere yayılır" dedi.



HÜZÜNLÜ GÖZLERE BADEM GÖZ AMELİYATI

Göz estetiğinin bir türü de badem göz ameliyatlarıdır. Kantoplasti yani halk arasında badem göz ameliyatı göz kapaklarının dış komissürünü yeniden oluşturmak için yapılan minimal invaziv bir işlemdir. "Bella eyes" ameliyatı olarak da bilinen bu ameliyat ile gözler hafif çekik, yukarı doğru kalkık bir göz şekli oluşturulur. Göz kenarına küçük kesiler yapılır, dış kantus yani göz kapaklarının birleştiği dış kısım yukarıya asılır, onarılır. Badem göz ameliyatı ile bakışlardaki hüzünlü ifade kaldırılır. Görünümü gençleştirir, gözler daha yumuşak ve badem biçiminde olur, hüzünlü ve yorgun görünüm ortadan kalkar. Badem göz ameliyatı blefaroplasti ile aynı kesilerden uygulanabilir.