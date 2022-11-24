Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor

Psikofarmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Sayar, özellikle salgın sonrasında sosyal medya ve oyun bağımlılığında artış olduğunu belirterek, sosyal medyanın insanların yalnızlığını artırdığını, bunun da depresyona neden olabildiğini bildirdi. Sosyal medya bağımlılığının depresyona neden olabildiğini dile getiren Sayar, şunları kaydetti: "Sosyal medya insanların yalnızlığını tırmandırıyor. Sosyal medyada kendimizi avuttuğumuzu sanıyoruz. Fakat oradakilerin gerçek bir dostluk olmadığını zor zamanlara düştüğümüzde fark ediyoruz. Sosyal medya insanlardaki narsisizmi de tırmandırıyor. Hepimiz beğenilmek, alkışlanmak istiyoruz. Bu da insanları tuhaf bir çembere hapsediyor. Daha fazla beğeni alabilmek için sosyal medyada daha fazla zaman geçiriyoruz. Daha fazla vakit geçirdikçe insanlardan daha fazla uzaklaşmış oluyorsunuz. Bunun sonucunda insanlar depresyona girebiliyor. Sosyal medya bağımlılığının depresyona yol açtığıyla ilgili yayınlar var. O yüzden hep kararında kullanımı öneriyoruz."

