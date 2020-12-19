Yılbaşı süslemelerinde astım tehlikesi

snaf, yılbaşı ağacı süslemelerine talebin yoğun olduğunu belirtirken, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, "Yılbaşı ağacından, plastik süslemelere, patlayan konfetilerden led ışıklara kadar sayısız tehlike var. Merdiven altı üretimlere dikkat edin. Eğlenirken sağlığınızdan olmayın" dedi. Dr. Ülkümen Rodoplu, "Yılbaşı ağacı eğer plastik ise başka, kuru ağaçtan yapıldıysa başka bir sorun yaratıyor. Ağacın tüle-perdeye yakın olması halinde ağacın üzerinde elektrik aksamıyla yapılan bazı süsler olduğu için yanma riski oluyor. Biz bunu her yılbaşında acil servislerde görüyoruz. Birkaç saniye içerisinde ağaç tutuşuyor. Merdiven altı ürünlerin kabloları çok kolay sıyrılıp, elektrik çarpmalarına neden olabiliyor. Yanık gibi olgular meydana geliyor. Canlı çam ağaçlarında ise kapalı mekanda uzun süre kalmaya bağlı olarak küf ve mantar oluşabiliyor. Bu da astım krizlerinin tetiklenmesine ve solunum sıkıntılarına yol açıyor" dedi.



KONFETİLER AKCİĞER SORUNLARINI TETİKLEYEBİLİR

Konfetiler hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Rodoplu, "Konfetilerin çalışma prensibi, kapalı bir boru şeklinde sıkıştırılmış bir gaz ve süs parçalarından oluşmasıdır. Konfetiler açıldığında bir kimyasal reaksiyonla patlıyor. İçindeki kağıtlar etrafa saçılıyor. Patlama sırasında yanıcı maddelerin solunması, merdiven altı malzemelerde dozunun fazla kaçırılması sebebiyle etraftaki kişilerde akciğer sorunları görülebilir. Patlama sırasında kapak eğer size doğruysa gözünüzü çarpabiliyor. Bu nedenle gelen göz travması vakalarıyla karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.