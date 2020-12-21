Yılbaşı sofrasında kontrol sizde olsun

Uzman Diyetisyen Öykü Kaçar, yılbaşı gecesi sofranın genişliğini düşünerek, gün boyunca aç kalmanın yanlış olduğunu dile getirdi. Uzman Diyetisyen Kaçar, “Bu durum sizde, düşen kan şekeri ile beraber eksilen bir enerji ve geceye aç başlayarak kaybedilen kontrol biçiminde olumsuz bir yansıma olarak belirecektir. Doğru bir strateji olarak güne sağlıklı ve hafif bir kahvaltı ile başlayın. Peynirli ve bol yeşillikli güzel bir salata iyi bir alternatif olabilir ya da yulaf, yoğurt ve meyve karışımı. Öğle yemeğinde sebze ve protein ağırlıklı bir tabak, sizin için iyi bir tercih olacaktır. Burada kilit rol ise öğle yemeği sonrasındaki öğünde gizli. Bu öğün kan şekerinizdeki düşüşü önleyecek, yılbaşı sofrasında kontrolü elinizde tutacaktır” dedi. Kaçar “Büyük öğünlerle sindirim sisteminize aşırı yüklenmek şişkinlik, mide ekşimesi, hazımsızlık, gaz, yorgunluk hissi ve uyku kalitesinde düşüş gibi etkenlerle gecenizi ve sonraki günlerinizi olumsuz etkileyecektir” diye konuştu.

