  • BIST
    1380.22
  • Dolar
    7,6899
  • Euro
    9,3611
  • Altın
    464,4950
İstanbul
6 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni koronavirüs türünün aşı üzerinde bir etkisi var mı?
Dünyada yapabilen 7 ülkeden biri Türkiye! 2021'de başlıyor
"Beni bu kulüpten kimse gönderemez"
Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve kar yolda
Savunma Sanayi Bakanı müjdeyi verdi: Her zaman alternatif vardır"
İşte PKK'nın iğrenç yüzü! Tecavüz ettikleri 5 kadına bombalı infaz!
Bu sefer de bekçilere saldırdı: Sizi buraya gömerim
Pasifik'te sular ısınıyor...
Koronavirüs, kalp kasında iltihaplanmaya neden oluyor
Yumruk yumruğa tokalaşmak da tehlikeli
Yılbaşı sofrasında kontrol sizde olsun
Saçınızdan günde 100 tel dökülüyorsa dikkat!
Instagram, TikTok'u bitirmeye kararlı
Kayserililer ayda 4 ton pöç yiyor
Rüzgar bebek 'nefese' muhtaç
Antartika değil Çıldır Gölü
Zoraki Misafir'den zoraki çıkış...
Şoförlük hayalini maketle gideriyor
Ünlü ikoncan Eda Taşpınar Kırklareli'nde izole oldu
Mert Yazıcıoğlu'na Brezilya'dan ödül geldi
Seda Bakan'dan yıllar sonra gelen itiraf
Hazal Kaya'dan dikkat çeken Kerem Bürsin yorumu
Buğra Gülsoy'un favorisi Özge Özpirinçci oldu
İlk kitabı "Fazla Yağ Göz Çıkarmaz"
21 Aralık 2020 Pazartesi 05:45:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 14:40:00

Yılbaşı sofrasında kontrol sizde olsun

ABONE OL

Pandemi nedeniyle bu yıl evde geçirmeye hazırlanılan yeni yılda, uzmanlar tüketilecek besinlere karşı uyarı ve önerilerde bulundu.

Uzman Diyetisyen Öykü Kaçar, yılbaşı gecesi sofranın genişliğini düşünerek, gün boyunca aç kalmanın yanlış olduğunu dile getirdi. Uzman Diyetisyen Kaçar, “Bu durum sizde, düşen kan şekeri ile beraber eksilen bir enerji ve geceye aç başlayarak kaybedilen kontrol biçiminde olumsuz bir yansıma olarak belirecektir. Doğru bir strateji olarak güne sağlıklı ve hafif bir kahvaltı ile başlayın. Peynirli ve bol yeşillikli güzel bir salata iyi bir alternatif olabilir ya da yulaf, yoğurt ve meyve karışımı. Öğle yemeğinde sebze ve protein ağırlıklı bir tabak, sizin için iyi bir tercih olacaktır. Burada kilit rol ise öğle yemeği sonrasındaki öğünde gizli. Bu öğün kan şekerinizdeki düşüşü önleyecek, yılbaşı sofrasında kontrolü elinizde tutacaktır” dedi. Kaçar “Büyük öğünlerle sindirim sisteminize aşırı yüklenmek şişkinlik, mide ekşimesi, hazımsızlık, gaz, yorgunluk hissi ve uyku kalitesinde düşüş gibi etkenlerle gecenizi ve sonraki günlerinizi olumsuz etkileyecektir” diye konuştu.

Etiketler : Uzman Diyetisyen Öykü Kaçar yılbaşı gecesi yılbaşı sofrası sağlık
Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, Ali Şen'i çiftliğinde

Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, Ali Şen'i çiftliğinde
Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer! İsmail Ege Şaşmaz sete çıktı

Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer! İsmail Ege Şaşmaz sete çıktı
Şeyma Korkmaz'dan otizimli çocuklar için bağış

Şeyma Korkmaz'dan otizimli çocuklar için bağış
Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser

Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser
'Kadın sanatçılara ayrımcılık yapılıyor'

'Kadın sanatçılara ayrımcılık yapılıyor'
Burak Özçivit yeni yaşında gelen bağışlarla mutlu olacak

Burak Özçivit yeni yaşında gelen bağışlarla mutlu olacak
Aylin Mavi'nin tetesi Hande Erçel!

Aylin Mavi'nin tetesi Hande Erçel!
Gülper Özdemir 'Kıbrıs' dizisine dahil oldu

Gülper Özdemir 'Kıbrıs' dizisine dahil oldu
Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu'ndan karantina günlerinde aşk

Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu'ndan karantina günlerinde aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER