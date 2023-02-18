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18 Şubat 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 10:30:00

Yıkım görüntülerini tekrar tekrar izlemeyin

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Deprem gibi yıkıcı olan doğal olaylardan sonra ilk yapılması gereken, temel ihtiyaçların giderilmesi olmalıdır.

Deprem gibi yıkıcı olan doğal olaylardan sonra ilk yapılması gereken, temel ihtiyaçların giderilmesi olmalıdır. Ancak, afet sonrası psikolojik sürecin doğru yönetilmesi de unutulmamalıdır. "Afetlerden en çok etkilenen kesim her zaman çocuk ve ergenlerdir" diyen Psikolog Yeliz Arda, bunun nedenini şu sözlerle anlattı: "Çünkü çocukların baş etme mekanizmaları henüz gelişmemiştir, yetişkinler kadar deneyime sahip değillerdir ve korku, endişe gibi duyguları yetişkinlere göre daha yoğun hissederler. Doğal afetler, özellikle duygusal ve zihinsel gelişimlerini henüz tamamlayamayan çocukluk çağındaki afetzedeler için uzun vadede ağır sonuçlara sebep olabilir. Yapılan araştırmalara göre doğal afetler sonrası destek almayan çocuk ve gençlerde daha sonraki zamanlarda alkol ve madde bağımlılığının arttığı gözlemlenmiştir." Sosyal medyada paylaşılan yıkım ve enkaz görüntülerinin tekrar tekrar izlenmemesi gerektiğini belirten Psikolog Yeliz Arda, "Özellikle küçük çocuklar ile annelerinin ve psikolojik rahatsızlıkları olan bireylerin depremden en çok etkilenen kesimler olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklar ailelerinin tepkilerinden oldukça fazla etkilenir. Yüksek stres ve kaygı içerisindeki anne babalar, çocuklarının da stres ve kaygı yaşamasına ve kendilerini kötü ve güvensiz hissetmelerine neden olabilir. Bu noktada özellikle çocukların depreme ait görsellere ve videolara maruz kalmasına engel olunması gerekiyor. Paylaşılan videoları, yıkım görüntülerini tekrar tekrar, gün boyunca izlemek bizim ruhsal olarak etkilenmemize neden olur" diye uyardı.

Etiketler : Yıkım görüntüleri Afetler temel ihtiyaçlar

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