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22 Aralık 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 09:00:00

Yetersiz beslenme sarı noktayı tetikler

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Göz hastalıklarının bir kısmı doğuştan olduğu gibi, bir kısmı sonradan oluşabiliyor.

Göz hastalıklarının bir kısmı doğuştan olduğu gibi, bir kısmı sonradan oluşabiliyor. Retinanın en net gören bölgesinin sarı nokta alanı olarak adlandırıldığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sadullah Keleş, bu bölgede soruna neden olan pek çok hastalık bulunduğunu ifade etti. Bunlardan en dikkati çekenin, yaşa bağlı gerçekleşen sarı nokta hastalığı olduğunu vurgulayan Keleş, genetiğin sarı nokta hastalığında önemli rolü olduğunu, 55 yaş sonrası kişilerde, sigara içmenin ve yetersiz beslenmenin sarı nokta hastalığında önemli risk faktörü olduğunu bildirdi. Keleş, sarı nokta hastalığı farklı kişilerde değişik belirtilerle ortaya çıkabildiğini vurgulayarak, "Her iki göz birden etkilenirse okurken veya çalışırken zorluk hissedilmeye başlanır. Bu durumda, baktığınız noktanın ortasında koyu karanlık bir bölge olur, baktığınız noktadaki düz çizgilerde bükülmeler görülür, renkler daha soluk görünür" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Yetersiz beslenme Göz hastalıkları Doç. Dr. Sadullah Keleş
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