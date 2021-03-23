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23 Mart 2021 Salı 10:59:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 10:59:00

Yerli koronavirüs aşı çalışmasında Faz-2 nisan ortasında tamamlanıyor

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Yerli aşıda nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak. Faz 2 kapsamında aşının ilk dozu 250 gönüllüye uygulandı. Faz 2'de ikinci doz aşılamaları da aynı gönüllülere uygulanmaya devam ediyor.

Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, nisan ortasında Faz 2 çalışmasının tamamlanacağını söyledi.

DHA'nın haberine göre, ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İKUM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz 1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. İnaktif aşının Faz 2 çalışmaları ise şubat ayında başladı. Faz 2 kapsamında aşının ilk dozu 250 gönüllüye uygulandı. Faz 2'de ikinci doz aşılamaları da aynı gönüllülere uygulanmaya devam ediyor.

'İKİNCİ DOZ AŞILAMADA 50 KİŞİ TAMAMLANDI'

İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, Faz 2 aşamasında 250 gönüllüye aşı uygulaması yapıldığını belirterek, "Klinik aşamasında yapacağımız her şey protokol altındadır. Orada yapacağımız her şey yazılıdır. Bizim planlamamızda da 250 kişi belirlemiştik. Bunu da gerçekleştirdik. İkinci doz aşılarında da ilerleme yaptık. 28 gün arayla yaptığımız ikinci doz aşılamasında 50 kişiyi tamamladık. Her gün belirli periyotta gelen gönüllülerimize aşı uygulaması yapılıyor. Aşımızda bazı yan etkiler görüldü; ama bu etkiler ciddi bir yan etki değil. Biz aşı yapılan bölgede hafif kızarıklık, şişlik, ağrı gibi yan etkilerden bahsedebiliriz. Bunun dışında halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı da görülmektedir. Bu tabii genel olarak herkeste olmadı" dedi.

'NİSAN ORTALARINDA FAZ 2 ÇALIŞMASINI BİTİRECEĞİZ'

Doç. Dr. Sezer, "Nisan ortalarında Faz 2 çalışmasını bitireceğiz. Laboratuvar çalışmaları da olacağı için ve eldeki verilerin değerlendirme ve analizleri yapılacak. Nisan sonuna kadar da değerlendirme olacak. Faz 3 çalışmasıyla ilgili de birçok çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB bünyesinde yapılıyor" diye konuştu.

Vatandaşları uyaran Sezer, "Aşı olsanız dahi bakanlığın uyarılarına uymak önemli. Aşı olduktan sonra kendiniz hasta olmasanız bile bulaştırıcılık olabilir. Şu an kullanımda olan aşılarda bile klinik araştırması devam ediyor. Biz de gönüllülerimize aşı yaptık; ama onları takip etmeye devam edeceğiz. Faz 3 aşamalarında da en az 1 yıllık takip gerekiyor. Koruyuculuk ve bulaştırıcılıkla ilgili veriler zamanla ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız aşıya ulaştıklarında mutlaka yaptırsınlar" ifadelerini kullandı.

Etiketler : koronavirüs yerli aşı korona aşısı
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