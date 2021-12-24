"Yüzde 100 koruyor"

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24 Aralık 2021 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 13:30:00

Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz

Kaynak: AA

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Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, geliştirilen aşıyla ilgili "Delta ve Alfa'da antikor titrelerinde düşüş olsa da biz, deney hayvanlarında denediğimizde TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), "Kovid-19 Omicron Varyantı Tanımlanması Klinik, Korunma ve Aşıların Etkinliği" başlıklı çevrim içi toplantı düzenledi.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftahar Köksal'ın moderatörlüğündeki toplantıda, bilim insanları Kovid-19 salgını ile ilgili son gelişmeleri ele aldı, soruları yanıtladı.

Toplantıya, yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Badur katıldı.

Prof. Dr. Murat Akova, son dönemde Omicron varyantıyla ilgili çalışmalara değinerek, aşıların bu varyanta karşı koruyuculuğunda düşüş yaşanabileceğini ancak hala koruyuculuğunu koruduğunu belirtti.

Omicron nedeniyle izolasyon süresinin uzatılıp uzatılmaması gerektiğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Akova, böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını, çünkü bulaşıcılığın semptom sırasında veya semptomdan sonraki 2 gün içinde gerçekleştiğini, daha sonra azaldığını ifade etti.

- "TURKOVAC İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR HALEN DEVAM EDİYOR"

Prof. Dr. Özdarendeli de TURKOVAC'ı geliştirme sürecine ilişkin deneyimlerini anlattı.

Özdarendeli, 11 Mart 2020'de ilk Kovid-19 vakaları görüldükten sonra çalışmalara başladıklarını ve ay sonunda virüsü izole ettiklerini söyledi.

Virüsün çok hızlı şekilde izole edildiğine ve preklinik çalışmaların hızla ilerlediğine işaret eden Özdarendeli, bu süreçte üniversite, sanayi ve kamu iş birliğinin önemli olduğunu, üç paydaş olmadan bu tür çalışmaların belirli noktalara ulaşamayacağını kaydetti.

Acil kullanım onayını alan TURKOVAC ile ilgili çalışmaların halen devam ettiğine dikkati çeken Özdarendeli, "Seri üretimle ilgili proses geliştirmeleri, verim artırmaları devam edecek. Faz-3 bir yandan devam ediyor, rapel dozları devam ediyor. Bir yandan kullanırken aynı zamanda da bu araştırmalar devam edecek." diye konuştu.

Aşının etkinliği ve bundan sonraki hatırlatma dozlarının TURKOVAC ile yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruları da cevaplayan Özdarendeli, "Omicron'a karşı bilmiyoruz ama Delta ve Alfa'da antikor titrelerinde düşüş olsa da biz, aynı zamanda transgenik farelerde de deney hayvanlarında bunu denediğimizde TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz. Omicron'u bilmiyoruz, henüz izole edip çalışmalara başlamadık." dedi.

Prof. Dr. Selim Badur da salgından neler öğrenildiğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu süreçte küreselleşme, ekolojik özellikleri dikkate alma, doğaya saldırı gibi teorik pek çok konunun ete kemiğe büründüğünü aktardı.

Etiketler : Prof. Dr. Selim Badur TURKOVAC Omicron
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