VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Araç alacaklar dikkat! büyük düşüş beklentisi!
Sahte doçent her şeyi itiraf etti
'Koca Yusuf'tan milyar dolarlık gelir!
NATO Komitesi'ne ilk Türk başkan
Yerli aşı TURKOVAC ile ilgili flaş gelişme!
Deva Partili Metin Gürcan'ın casusluğu böyle deşifre oldu
Genel başkanlığa getirilişinin perde arkası
Lukaşenko'dan 'nükleer savaş' tehdidi
Twitter'da izinsiz fotoğraf paylaşmak yasak
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Türkiye'yi ayağa kaldıran cani babadan kan donduran sözler
Yumurta, süt ve fındıktan sonra en çok susam alerji yapıyor
Göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada başlıyor
Kovid ağrılarını geçiren tedavi: GLUTATYON
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 02 Aralık
Trabzon hurmasını günde iki taneden fazla yemeyin
Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı
ABD'de gündem yine ırkçılık!
ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı
Bakan Koca: Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır
Kanadalılar, Kovid-19 salgını nedeniyle çocuk sahibi olma planlarını değiştirdi
Biden tatil sezonuna 'güçlü ekonomi' ile girdiklerini açıkladı
DSÖ: Omicron varyantı en az 23 ülkede görüldü
İstanbul Valiliği kış tedbirlerini açıkladı
02 Aralık 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 10:00:00

Yerli aşı Turkovac'ta acil onaydan sonra acil üretim

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Acil kullanım onayı bekleyen Turkovac'ın iki tesiste seri üretimi için altyapı tamamlandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarına gönderilen yerli Kovid aşısına Aralık ortasında onay çıkması bekleniyor. Aşılar seri üretimden sonra 14 günlük bir testten daha geçirilip piyasaya sürülecek.

Acil kullanım onayı bekleyen Turkovac'ın iki tesiste seri üretimi için alt yapı tamamlandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına gönderilen yerli Kovid aşısına Aralık ortasında vize çıkması bekleniyor. Aşılar seri üretimden sonra 14 günlük bir testten daha geçirilip piyasaya sürülecek.

Yerli inaktif aşı Turkovac'ta sona yaklaşılıyor. Acil kullanım onayı için gün sayan Turkovac'ın üretileceği iki tesiste de altyapı hazır. Salgın sürecinde geliştirilen yerli aşı, faz çalışmalarını başarıyla geçerek acil kullanım onayı için Kasım ayı sonunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına gönderildi.

HER AŞIYA BARKOD

Biontech ve Sinovac dikkate alındığında acil kullanım onayı için aralık ortasında vize çıkması öngörülüyor. Faz çalışmalarına paralel olarak seri üretim için altyapı çalışmaları da yürütüldü. Türkiye'de aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin incelemeleri tamamlanarak iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştı.

İKİ TESİS HAZIRDA

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bir tesiste faz çalışmaları kapsamında üretimine başlanılan Turkovac aşısı için ikinci bir tesis de seri üretilecek altyapıya ulaştı. Turkovac, şu ana kadar faz çalışmaları için belli sayıda üretilirken acil kullanım onayını takiben seri üretimi için düğmeye basılacak. Aşılardan her birinin kullanım barkodu olacak. Seri üretim sonrası alınan numuneler, analizlerinin yapılması için TİTCK laboratuvarlarına gönderilecek.

KULLANIM ÖNCESİ ANALİZ

Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştirilecek. Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirlik kontrolü yapılacak. Aşı burada da en az 14 günlük test sürecinden geçecek. Buradaki testten çektikten sonra da Turkovac, piyasaya verilecek.

SİNOVAC GİBİ 'İNAKTİF'

Sinovac gibi inaktif bir aşı olan Turkovac, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirildi. Yerli aşı çalışmalarında, gönüllülere Turkovac Faz-1 Kasım 2020, Faz- 2 ise Şubat'ta başlandı. Faz-2 çalışmalarında gönüllülerin aşılanması Nisan'da tamamlandı. Faz-3 klinik çalışmaları kapsamında gönüllülere haziran ayında aşılanmaya başlayarak Kasım ayında Faz-3 çalışmaları tamamlandı.

Etiketler : Acil kullanım onayı Sinovac Turkovac Faz-1 TİTCK
Utangaçlık Hadise'si

Utangaçlık Hadise'si
Gönlünde tarihi proje yatıyor

Gönlünde tarihi proje yatıyor
Kör olmaktan kurtuldu

Kör olmaktan kurtuldu
Nükleer bombadan daha güçlü olan asteroit yola çıkıyor!

Nükleer bombadan daha güçlü olan asteroit yola çıkıyor!
Hastanelik oldu

Hastanelik oldu
Adana'ya hayran kaldı

Adana'ya hayran kaldı
Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak

Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak
Yavaş yavaş eriyorum

Yavaş yavaş eriyorum
Okul için her gün 3 km yürüyorlar

Okul için her gün 3 km yürüyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER