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05 Ekim 2020 Pazartesi 21:36:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 21:44:00

Yerli aşı ile ilgili yeni gelişme! Önümüzdeki hafta hazır olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, " İnsan çalışmaları için önümüzdeki hafta bin doz aşı üretilmiş olacak." dedi.

Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindiğini bildiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu alanda ülkemizde yapılan yatırımların verilen desteklerin hazırlanan yol haritalarının birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içindeyiz. Ülkemizde 13 ayrı aşı geliştirme çalışması başlatılmıştı. Bunlardan iki ayrı kategorideki 5 tanesi insan çalışmaları safhasına yaklaştı. Sadece bu tablo dahi ülkemizin sağlık altyapısına yapılan yatırımların ne kadar stratejik olduğunu göstermeye yeterlidir. Araştırma kuruluşlarımızın yaptıkları planlamaların ve verdikleri desteklerin önemi, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek altyapı ve insan kaynağı gücümüzle yine bu süreçte ortaya çıkmıştır.

Üretim konusunda da altyapısı uygun bir firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üzerine çıkabilecektir. İnsan çalışmalarından biri için önümüzdeki hafta 1000 doz aşı üretilmiş olacaktır. Ayrıca kuduz, su çiçeği, Kırım Kongo ve verem aşılarının geliştirilmesinde de oldukça ileri bir safhaya ulaştığımızı belirtmek istiyorum."

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