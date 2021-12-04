Yeni varyantların çıkışını azaltmak için aşı olun

Varyantların birçok mutasyonun bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Yeşim Taşova, Omicron varyantının da 32 mutasyondan oluştuğunu dile getirdi. Taşova, Omicron varyantının çok hızlı yayıldığı yönünde bilgiler olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Omicron varyantı bizde de çıkacaktır çünkü seyahat eden bir dünya var. En son İspanya'da, Japonya'da, İsrail'de bahsediliyordu, İngiltere'de de var bu varyant. En büyük özelliği hızlı yayılıyor. Bu beklenen bir şey zaten. Özellikle herkesin aşı olmasını ısrarla istememizin nedenlerinden biri de bu tür varyantların çıkışının azaltılması çünkü ortalıkta ne kadar çok virüs dolaşırsa o kadar fazla mutasyona uğrayacağı için birçok mutasyon bir araya gelecek. Tehlikeli mutasyonlar bir araya geldiği vakit de o zaman gerçekten tehlikeli bir varyantla karşı karşıya kalacağız."