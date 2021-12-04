VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti
'Türkiye' ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge
Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattında
Haftalık Burç Yorumları: Kararlı ve cesur olma zamanı
Metabolizma hızlandıran altın besinler
Kalp hastalarına uyarı! "Salgını bahane edip ameliyatı ertelemeyin"
Yeni varyantların çıkışını azaltmak için aşı olun
MSB'den şehit Celil Mutlu için taziye mesajı
Bugün açılıyor: İhtiyacın yüzde 40'ını karşılayacak
UEFA, Beşiktaş'ın koşullu cezasını kaldırdı
Bakan Özer: Ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 88'lere çıkardık
Başkan Erdoğan: Bizim tek derdimiz var; ihracat
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana'da haftaya devam edecek
Türkiye'de 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 785 bini aştı
İngilizler e-Nabız'a talip: Bize de öğretin
DSÖ: Yeni koronavirüs varyantı sürpriz değil
Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
İşte 128 maddelik tavsiye kararları
Musa Orhan'ın cezası belli oldu
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu TBMM'ye sunacağız"
04 Aralık 2021 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 07:00:00

Yeni varyantların çıkışını azaltmak için aşı olun

ABONE OL

Uzmanlar koronavirüste yeni varyantların ortaya çıkmasını azaltmak için herkesin aşısını yaptırması gerektiğini söyledi.

Varyantların birçok mutasyonun bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Yeşim Taşova, Omicron varyantının da 32 mutasyondan oluştuğunu dile getirdi. Taşova, Omicron varyantının çok hızlı yayıldığı yönünde bilgiler olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Omicron varyantı bizde de çıkacaktır çünkü seyahat eden bir dünya var. En son İspanya'da, Japonya'da, İsrail'de bahsediliyordu, İngiltere'de de var bu varyant. En büyük özelliği hızlı yayılıyor. Bu beklenen bir şey zaten. Özellikle herkesin aşı olmasını ısrarla istememizin nedenlerinden biri de bu tür varyantların çıkışının azaltılması çünkü ortalıkta ne kadar çok virüs dolaşırsa o kadar fazla mutasyona uğrayacağı için birçok mutasyon bir araya gelecek. Tehlikeli mutasyonlar bir araya geldiği vakit de o zaman gerçekten tehlikeli bir varyantla karşı karşıya kalacağız."

Etiketler : koronavirüs varyant omicron aşı sağlık
Ekran müjdesi verdi

Ekran müjdesi verdi
İki milyonluk anlaşma

İki milyonluk anlaşma
Türk insanı çok sadık

Türk insanı çok sadık
Sahnesini defileye çevirecek

Sahnesini defileye çevirecek
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Kasım

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Kasım
Utangaçlık Hadise'si

Utangaçlık Hadise'si
Doğum günü yemeği

Doğum günü yemeği
Yavaş yavaş eriyorum

Yavaş yavaş eriyorum
Şarkılar umut aşısı olsun

Şarkılar umut aşısı olsun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER