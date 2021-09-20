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20 Eylül 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 09:00:00

Yeni varyantlar çıksa bile aşılılar, aşısızlara göre avantajlı

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Uzmanlar, Kovid-19'da yeni varyantlar çıksa bile salgının ilk günlerine dönülmeyeceğini söyledi.

Uzmanlar, Kovid-19'da yeni varyantlar çıksa bile salgının ilk günlerine dönülmeyeceğini söyledi. Prof. Dr. İsmail Balık, "Aşı yaptıranların ya da aşı kararsızlığı yaşayanların bize en fazla sorduğu soru 'Yeni varyantlar çıktıkça aşıların etkisi azalıyor mu?' ya da 'Aşılar işe yaramaz hale gelecek mi?' diye. Şunu net bir şekilde söyleyelim ki bağışıklık sistemimizin öyle güçlü bir hafızası var ki ister aşı yoluyla isterse hastalığı geçirme yoluyla bağışıklık sisteminin elde ettiği bilgi hiçbir zaman onun hafızasından silinmiyor. Dolayısıyla hiçbir zaman salgında başa dönüş söz konusu olmayacak" dedi. Prof. Dr. İsmail Balık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Virüs kendini baştan, sıfırdan yaratamayacağına göre de aşılı olan kişiler, daima aşısız olan kişilere göre, bundan sonra başka yeni varyantlar çıksa bile avantajlarını korumaya devam ettirecekler ama bir taraftan da eğer yeni çıkan varyantlar şu anki aşıların etkilerini daha da fazla azaltırsa o takdirde zaten bilim dünyası yeterince tecrübeye sahip; hemen hızlı bir şekilde aşı geliştirme, aşının içeriğini değiştirme mümkün."

Etiketler : Kovid-19 Prof. Dr. İsmail Balık Aşılar korona
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