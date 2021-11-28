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28 Kasım 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 08:30:00

Yeni tahlike: 'Nu' varyantı

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ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüste 'Nu' adındaki yeni mutasyonun Güney Afrika'da tespit edildiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Güney Afrika ve özellikle İngiltere'de alarma geçtiğini ifade eden Savaşçı, "Şu anda İngiltere, Güney Afrika'dan uçuşlarını yasakladı.

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüste 'Nu' adındaki yeni mutasyonun Güney Afrika'da tespit edildiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Güney Afrika ve özellikle İngiltere'de alarma geçtiğini ifade eden Savaşçı, "Şu anda İngiltere, Güney Afrika'dan uçuşlarını yasakladı. Türkiye olarak bizim de ilk tedbirimiz Güney Afrika ve transit uçuşlarda çok tedbirli davranmamız, gerekirse sınırlandırma getirmemiz gerekir. Şu an için ülkemizde bu mutasyona dair herhangi bir verimiz yok. Sadece 3-5 ülkede mutasyon tespit edildi ve en son İsrail'de bir vaka çıktı. Aslında bu da Delta varyantı kadar belki endişe verici ve korkutucu bir boyuta düşünülebilir" diye konuştu. Doç. Dr. Savaşçı, aşılanma oranı düşük ülkelerde özellikle Avrupa'da çok ciddi önlemler düşünüldüğünü ifade ederek, "Hala aşılanmayan, ulaşamadığımız insanlarımız mevcut. Biz onları sonuna kadar tedavi etmeye çalışıyoruz. Bizim de şu an hastanemizde bugün itibarıyla Kovid-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 100 olarak ilerliyoruz. Dolayısıyla aşılanmayı asla ihmal etmememiz gerekiyor. Özellikle 2 doz Sinovac aşısının şu anda bir koruyuculuğu yok. Mutlaka 3'üncü doz aşılarını vatandaşlarımız yaptırsın. 2 doz BioNTech aşısından 6 ay geçtiyse özellikle 45 yaşın üzerinde kronik hastalık varsa, sağlık çalışanı veya çok yoğun riskli ortamlarda çalışan insanlar 3'üncü dozlarını yaptırmaları gerekiyor" diye konuştu.

'SÜPER VARYANT' VERSİYONLARI ÇIKABİLİR

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüsün son zamanlarını yaşadığını söyleyerek, "Bu dönemde mutasyona uğrayarak kendini biraz daha korumaya çalışacağı için 'süper varyant' versiyonları da ortaya çıkabilir. Ancak aşılanma oranı arttıkça virüs kendi kendini yok etme boyutuna gelecektir. Çünkü yaşamayacağını anlayacaktır. Savaşı kaybedecektir" dedi.

Etiketler : ENFEKSİYON Hastalıkları Doç. Dr. Savaşçı koronavirüs Sinovac aşısı BioNTech
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