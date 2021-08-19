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19 Ağustos 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 09:30:00

Yeni bir hastalığımız oldu: FOMO sendromu

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Güncel bilgilerden haberdar olmama korkusu olarak bilinen FOMO sendromu artık bir çok insanın sorunu haline geldi. Araştırmalara göre FOMO ile bağımlılık kriterleri uyuşmakta.

Güncel bilgilerden haberdar olmama korkusu olarak bilinen FOMO sendromu artık bir çok insanın sorunu haline geldi. Araştırmalara göre FOMO ile bağımlılık kriterleri uyuşmakta. Teknolojinin hayatın merkezinden uzaklaştırılması, internet ve cep telefonu ile geçirilen vaktin kademeli olarak azaltılması FOMO sendromuyla baş etmek için oldukça önemli. Uzman Psikolog Merve Ilıcan, FOMO sendromunda bireylerin güncel bilgilerden haberdar olamama veya konunun dışında kalma gibi yoğun kaygılar yaşadığını belirterek, "Bu kaygılar ile sürekli telefonlarını ya da teknolojik cihazlarını kontrol ederler. FOMO sendromu özellikle Z kuşağında görülmektedir. Ayrıca stresle başa çıkma becerileri sınırlı olan, hiperaktif ve dürtü kontrolü zayıf bireylerde daha sık gözlemlenmektedir. Aynı zamanda FOMO sendromu, telefonsuz kalma korkusu olarak tanımlanan nomofobi ile birlikte de ortaya çıkabilir" dedi.

AİLE ZİYARETLERİNİ ARTIRIN

Ilıcan, FOMO sendromuyla baş etmek için yapılacaklara ilişkin, "İnternet ve sosyal medya bir amaç olarak değil, bir araç olarak görülmeli. Teknolojinin hayatın merkezinden uzaklaştırılması, internet ve cep telefonu ile geçirilen vaktin kademeli olarak azaltılması FOMO sendromuyla baş etmek için oldukça önemli. Rutin olarak spor yapmak, hobi edinmek, yüz yüze iletişim becerilerini geliştirmek, aile ve arkadaş ziyaretlerini artırmak, kitap okumak, öz farkındalığı artırmak ve sosyal hayattan kopmamak FOMO sendromunun önlenmesinde çok mühim. Tüm bunların yetersiz kaldığı durumlarda ise uzmandan yardım alınmalıdır" ifadesini kullandı.

Etiketler : FOMO sendromu teknolojik İnternet ve sosyal medya
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