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26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:06:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:11:00

Dr. Hakan Çetiner: Yeni bir gülümsemeye sahip olmak düşünülenden daha kolay

Kaynak: Star

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Pek çok kişi gülümserken çekinir. Diş yapısı, diş rengi, dudak yapısı, kişinin yüz hatları gibi nedenler bunda büyük etki nedenidir. İnsanların yepyeni bir gülümsemeye sahip olabileceğini belirten Uz. Dr. Hakan ÇETİNER, uzmanlara başvurulması gerektiğinin de altını çiziyor.

Güzel bir gülümseme, insanların ilgisini daha kolay çekebilmenizi ve onların size daha pozitif yaklaşmalarını sağlar. Ayrıca gülümseme, bireyin özgüveni üzerinde de etkilidir. Peki, bunu nasıl sağlayabiliriz?

Rahat bir şekilde gülümsemenin bireyin özgüveni üzerinde etkili olduğunu belirten Uz. Dr. Hakan ÇETİNER, gülüş tasarımını yaptıracak olan kişilerin, hekimlik ve sanatını bir arada kullanabilen uzmanlara başvurması gerektiğini ifade ediyor. Yeni bir gülümsemeye sahip olmanın düşünülenden çok daha kolay olduğunu belirten Çetiner, bireye özel ideal gülüş tasarımını, beyazlatma, ortodonti, veneer ve kaplamaların bir arada kullanılmasıyla elde edilen bir uygulama olarak tanımlanıyor. Anatomik yapıya bağlı olarak cinsiyete göre farklılık gösteren Hollywood Smile uygulamasında, bireye yakışan gülüş ifadesine karar verilirken kişisel isteklerin yanı sıra sağlık ve doğallık kavramları ön planda tutularak, hekim ve bireyin birlikte karar vermesi gerekiyor. Gülüş Tasarımı Kişiye Özel Olmalı Uz. Dr. Hakan ÇETİNER, gülüş tasarımı öncesinde kişinin yüz hatlarının belirlenmesi, cinsiyeti, yaşı, gülüş simetrisi, dişlerin sıralanışı, diş rengi, dudak yapısı, dişetleri gibi gülüş ifadesini belirleyen unsurlara dikkat edilmesinin önemini vurguluyor. Birey için en iyi gülüş tasarımını planlarken dişeti, diş ve dudak uyumunun da kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Gülüş tasarımı ile ilgili sözlerine, “Hollywood Smile sadece dişlerin beyaz olmasını sağlama işlemi değildir,” diyerek devam eden Çetiner, bu uygulamanın çapraşık ve boyutları değişken dişlerin görünümünü düzelten, çürümüş, aşınmış ve renkleri bozulmuş dişlerin tedavisini yapan ve kusursuz bir gülüşe sahip olmayı sağlayan önemli bir teknik olarak da kullanıldığını ifade ediyor.

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