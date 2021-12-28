Yemekten 30 dakika sonra çarpıntı oluyorsa dikkat!

Midedeki yiyecekler ve mide sularının kontrolsüz ve aşırı hızlı derecede ince bağırsak bölümüne hareket etmesiyle ortaya çıkan Dumping Sendromu, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonra hazımsızlık ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkan erken Dumping Sendromunda çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü de gelişebiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Talha Atalay, Dumping Sendromları'nın yüzde 75'inin erken tip olduğunu belirtiyor. Dumping Sendromuna bağlı belirtilerin kontrol altına alınması için gıdaların ağızda iyice çiğnendikten sonra yutulması, üç kez ana öğün yemek yerine en az beş defa, az miktarda sık yeme düzenine geçilmesi ve balık, tavuk, yer fıstığı, baklagiller gibi protein ağırlıklı gıdaların tüketimine ağırlık verilmesi tavsiye ediliyor.

