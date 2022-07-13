Yemeği bir saatten fazla bekletmeyin

Yaz mevsiminde besin zehirlenme vakalarının arttığını bildiren Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nalan Kozacı, bunun nedenini, "Özellikle yaz mevsiminde havaların ısınması ve nem miktarının artmasıyla birlikte açıkta kalan yiyeceklerde çoğalan mikroorganizmalar besin zehirlenmesine yol açıyor" sözleriyle açıkladı. Besin zehirlenmesinden korunmanın yolunun besinleri bekletmeden ve doğru saklama koşullarında saklayarak tüketilmesi gerektiğini belirten Kozacı, "Besinleri hazırlarken, saklarken ve sunarken sağlık koşullarının tam olarak yapılması gerekir. Kırmızı et, tavuk, balık, süt ve ürünleri gibi kolay bozulabilen riskli besinler uygun süre ve sıcaklıkta pişirilmeli, pişmiş yemekler oda sıcaklığından bir saatten fazla bekletilmemelidir. Kimyasal ilaçlama yapılmış tarım alanlarındaki meyve ve sebzeler yeterince yıkanmadan tüketilmemelidir" diye konuştu.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

"En yaygın olarak görülen gıda zehirlenmesi belirtileri arasında sindirim yolunun etkilenmesinden kaynaklanan kusma, karın ağrısı ve ishaldir" diyen Prof. Dr. Nalan Kozacı, "Sebebe bağlı olarak, belirtiler dâhilinde şuurda bozulma, yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, ağır vakalarda felçlik ve nefes darlığı gibi bulgulara da rastlamaktayız. Bu tür rahatsızlıklarla karşılaşırsanız en kısa sürede acil servise başvurun" dedi.