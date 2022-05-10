Yeme bozukluğu psikolojiyi etkiler

Ciddi bir sağlık sorunu olan yeme bozukluğu, yaşamın fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini etkileyebiliyor. Yemek bozuklukları, tedavi edilmezlerse ölümcül olabiliyorlar.



Doç. Dr. Raziye Dut, yeme bozukluklarının genellikle ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde geliştiğini belirterek, "Anoreksiya ve bulimia kadınlarda daha sık görülür ancak her yaşta ortaya çıkabilir veya herhangi bir cinsiyeti etkileyebilir" dedi. Doç. Dr. Raziye Dut, "Yeme bozukluğu düşündüren davranış belirtileri, vücut ağırlığı, kalori, yiyecek, karbonhidratlar, yağ gramları, diyet ile meşgul olma, bazı yiyecekleri yemeyi reddetme, öğün atlamak veya düzenli öğünlerde küçük porsiyonlar yemek, geçici diyetler veya yiyeceklerle ilgili herhangi bir yeni meşguliyet veya uygulama, arkadaşlardan ve aktivitelerden çekilme, vücut şekli ve boyutu ile aşırı endişe, aşırı ruh hali değişimleri, sık diyettir" dedi.