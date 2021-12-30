VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HDP Türkiye düşmanı Taşnaklarla toplandı
Yetim çocukları denek yapmışlar!
Meteoroloji'den kırmızı uyarı!
Meteoroloji'den kırmızı uyarı!
Emeklilikte çifte maaş fırsatı
Karadeniz'de kesintisiz bağlantı
Yediklerimiz psikolojimizi de etkiliyor
Alerjik nezleyle gribi ayıran belirtiler
Yeni yılda yenilenmenin 12 püf noktası
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Aralık
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Türkiye'de 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi
Ömer Çelik: Birisi Kandil'i yıkacağım diyor, diğeri Kandil'i referans alıyor
Bakanı Nebati: Dış saldırı yollarını kapattık!
DSÖ'de 'Omicron' endişesi: Tsunami etkisi oluşturabilir
Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
TURKOVAC için randevular Perşembe günü açılıyor
İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı
Otomatik Katılım Sistemi'ne yeniden giriş zorunluluğu 2022'de kalkacak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti
Edirne ve Kırklareli'nde selde mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 24 TV'nin konuğu olacak
TBMM'de 'kripto para' toplantısı
30 Aralık 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 09:00:00

Yediklerimiz psikolojimizi de etkiliyor

ABONE OL

Besinler ve duygu durumumuz arasındaki ilişki yıllardır araştırılan, karmaşık konuların başında geliyor. Uzmanlar, kişinin içinde bulunduğu duygu durumun tükettiği besinleri belirlediği gibi tüketilen besinler de duygu durumu üzerinde etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Besinler ve duygu durumumuz arasındaki ilişki yıllardır araştırılan, karmaşık konuların başında geliyor. Uzmanlar, kişinin içinde bulunduğu duygu durumun tükettiği besinleri belirlediği gibi tüketilen besinler de duygu durumu üzerinde etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda kişilerin stresli zamanlarda yeme düzenlerinin değiştiği sonucuyla bu karşılıklı ilişkiyi desteklediğini belirten Psk. Merve Yılmaz, son zamanlarda sıklıkla duymaya başladığımız 'stres azaltan yiyecekler'(Comfortfood) kelimesinin de buradan geldiğinin altını çiziyor. Stres azaltan yiyeceklerin olumsuz duygularımızı azalttığını ve olumlu duygularımızı arttırdığını kabul ettiğimiz besinlerden oluştuğunu anlatan Psk. Yılmaz, şöyle devam ediyor: "Stres azaltan besinlerin tüketilmesi yaşanan duygusal strese bir tepki olarak kabul edilir. Stres azaltan yiyecekler kültürlere göre farklılaşmakla birlikte genellikle karbonhidrat oranları yüksek; hazırlaması kolay, pratik besinlerdir. Stres durumunda, kişinin rahatlamasını hızlandıracak besinler aradığı bilinen bir gerçektir. Ancak bunun bir kısır döngüye neden olabileceği unutulmamalıdır. Karbonhidrat değeri yüksek besinler adrenalin veya genellikle 'stres hormonu' olarak adlandırılan epinefrin hormonunda dalgalanmalara yol açabilir."

Etiketler : Yediklerimiz psikolojimizi de etkiliyor Comfortfood Psk. Merve Yılmaz yemek
Hayranının borcunu kapatacak

Hayranının borcunu kapatacak
Adana tarzı Serenay

Adana tarzı Serenay
Tilki açıklama sonra

Tilki açıklama sonra
Parayı elimde tutamadım

Parayı elimde tutamadım
Yeni yıl şarkısı

Yeni yıl şarkısı
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Bir Teoman klasiği

Bir Teoman klasiği
Yeşilçam'dan bilim kurguya geçiş hayali

Yeşilçam'dan bilim kurguya geçiş hayali
Yaşasın arabesk

Yaşasın arabesk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER