Yazın güneş gözlüğü ve şapkasız çıkmayın

Güneşin D vitamini sentezi vücudun biyolojik ritmi ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahip iken ultraviyole ışınları ise göz ve göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle yaz döneminde güneş ışınlarının daha etkili olduğunu ve gözde hasara yol açabildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, "Bu zararlı ışınlardan iyi korunmaz ve uzun süre maruz kalırsak gözdeki dokularda bazı hasarlar görülebilir. Güneşin bu zararlı etkilerinden korunmak için önlem alınmalı. Hava kapalı da olsa güneş gözlüğü takılmalı" açıklamasında bulundu. Uslu, "Gökyüzünden doğrudan gözümüze ulaşan ultraviyole ışınlar kadar çevremizden de büyük miktarda ışın yansır. Bu nedenle yanları kapalı ve yüzü saran şekilli güneş gözlükleri yandan göze ulaşan ışınları da engellediklerinden daha sağlıklıdır. Polarize camlı güneş gözlükleri ise ultraviyole ışınları süzmenin yanı sıra araba ön kaputu ve yol yüzeyi gibi düz yüzeylerde oluşan ışık parlamalarını süzerek daha kaliteli bir görüş sağlama özelliğine sahiptir. Ancak polarize camlarla LCD ekranlara belli bir açıdan bakıldığında ekran görüntüsünün kaybolabileceği, araçlarında bu tür göstergeleri olan sürücüler tarafından akılda tutulmalıdır" diye konuştu.

