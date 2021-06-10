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10 Haziran 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 09:00:00

Yazı fit geçirmek isteyenlere uyarı: Meyveyi ölçülü tüketin

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Yazı daha sağlıklı ve fit geçirmek için önerilerde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Meyveleri mutlaka taze tüketin ve porsiyon kontrolüne dikkat edin. Tek seferde fazla meyve tüketiminden kaçının" dedi.

Yazı daha sağlıklı ve fit geçirmek için önerilerde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Meyveleri mutlaka taze tüketin ve porsiyon kontrolüne dikkat edin. Tek seferde fazla meyve tüketiminden kaçının" dedi. Yılmaz, "Bol su tüketin, gün içerisinde içtiğiniz çay, kahve ve meyve suları su ihtiyacını karşılamaz. Eğer doktorunuz kısıtlamadıysa, her gün mutlaka yumurta tüketin. Tuz tüketiminizi kısıtlayın. Çiğ yağlı tohumları (fındık, badem, ceviz vb.) mutlaka beslenmenize ekleyin fakat bunları avuçla değil, tane tane yemeye özen gösterin. Her hafta en az 2 kez balık tüketin. Uyku düzeninize dikkat edin. Lifli gıda (tam tahıllı ekmekler, yulaf, meyve ve sebzeler, baklagiller vb.) tüketimini artırın" diye de ekledi.

Etiketler : Yazı fit geçirmek Bahtınur Yılmaz Beslenme ve Diyet Uzmanı meyve
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