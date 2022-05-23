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23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:30:00

Yaza girerken ‘klima hastalığı'na dikkat

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Isınan havalar ile çalışmaya başlayan klimalar, 'klima hastalığı' tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Isınan havalar ile çalışmaya başlayan klimalar, 'klima hastalığı' tehlikesini de beraberinde getiriyor. Yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerin yanında ateş, üşüme, nefes darlığına sebep olan lejyoner hastalığı, ağırlıklı olarak bahar ile yaz aylarında görülüyor ve 'klima hastalığı' olarak da biliniyor. Bu rahatsızlığın büyük ölçüde binalardaki hava içerisindeki küçük su damlacıkları solunması aracılığıyla bulaştığına dikkat çekiliyor. Lejyoner hastalığının önüne geçilmesi için klima sistemlerine dikkat çeken uzmanlar, "Lejyonella hastalığından korunmak için sıhhi tesisat, klima tesisatı gibi sistemlerde gerekli bakım ve dezenfekte işlemi uygulanarak bakterinin üreyebileceği ortam engellenmeli. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte özellikle klima bakımları ihmal edilmemeli" açıklamasında bulundu.

Etiketler : klima hastalığı Lejyonella hastalığı klima tesisatı
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