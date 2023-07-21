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21 Temmuz 2023 Cuma 07:23:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 07:23:00

Yaz nezlesine çare: zencefil

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Bitkisel tedavi uzmanları, havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek yaz nezlesinde zencefilin etkili olacağını söyleyerek, zencefilin ciğerleri temizlemede, gripte, nezlede ve bağışıklığı güçlendirmede birebir etkili olacağını söyledi.

Bitkisel tedavi uzmanları, havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek yaz nezlesinde zencefilin etkili olacağını söyleyerek, zencefilin ciğerleri temizlemede, gripte, nezlede ve bağışıklığı güçlendirmede birebir etkili olacağını söyledi. Uzmanlar "Papatya, üzerlik tohumu tüketilmesi hem genzi açar, hem de polen alerjisine çok faydalıdır. Zencefilin hayatımızda bir yeri olması lazım çünkü ciğerleri temizlemede, gripte, nezlede ve bağışıklığı güçlendirmede bire bir etkilidir" diye ekledi.

Etiketler : Yaz nezlesine çare zencefil Papatya
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