Yaz nezlesine çare: zencefil

Bitkisel tedavi uzmanları, havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek yaz nezlesinde zencefilin etkili olacağını söyleyerek, zencefilin ciğerleri temizlemede, gripte, nezlede ve bağışıklığı güçlendirmede birebir etkili olacağını söyledi. Uzmanlar "Papatya, üzerlik tohumu tüketilmesi hem genzi açar, hem de polen alerjisine çok faydalıdır. Zencefilin hayatımızda bir yeri olması lazım çünkü ciğerleri temizlemede, gripte, nezlede ve bağışıklığı güçlendirmede bire bir etkilidir" diye ekledi.

