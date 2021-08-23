Yaz gribi bulaşıcı değil

Son zamanlarda görülme sıklığı artan yaz gribi bakteri kaynaklı bir hastalıktır. Belirtileri nedeniyle alerjik reaksiyonlar, nezle-soğuk algınlığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile karıştırılabilse de, virüs kaynaklı olmadığından insandan insana bulaşmaz. Yaz gribinin, hastalığa sebep olan mikroplara olan ortak maruziyetten dolayı birden fazla kişide aynı anda hastalık ortaya çıkabildiğini ifade eden KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Kaya, "Yavaş ilerleyen ve zayıf yapılı bir mikrop olduğundan insandan insana bulaşmaz ve salgın yapmaz. Tanı konulabilmesi için hastanın şikayetleri, muayene ve radyolojik görüntüleme çoğunlukla yeterlidir. Ağır hastalarda balgam kültürü ve kanda antikor bakılarak mikrop tespit edilebilir" bilgisini paylaştı.



BELİRTİLERİ KORONAYLA BENZER AMA!

Dr. Hanifi Kaya, her iki hastalığın birbirine çok benzer fazlaca yönleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Her ikisi de üst solunum yolu enfeksiyonu ile başlar, sonra akciğer tutulumu olur. Ateş, bulantı-ishal, eklem ve kas ağrıları, halsizlik, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler vardır. Ancak Kovid-19'da başlangıçta şikayetler daha azdır. Burun akıntısı, tıkanıklığı çok azdır. Hafif bir boğaz ağrısı ve halsizlik vardır ve çoğu ağırlaşmadan iyileşir. Bazılarında ise günler içinde şiddetli kas ağrısı, baş ağrısı, koku bozukluğu, ateş, bulantı gibi şikayetler eklenir. Bu dönemde düzelme olmazsa genellikle 7-9 günden sonra hastalık alt solunum yollarına iner ve tablo ağırlaşır. Solunum güçlüğü daha belirginleşir. Oksijensiz hava soluyormuş hissi verir, solunum yolları açıktır."