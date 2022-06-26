Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli

Yaz aylarında tüketilen besinlere dikkat etmeliyiz. Ağır yemekler öğlen öğününe çekilmelidir. Yaz aylarında tüketilen yağlı ve ağır yemekler, aşırı meyve tüketimi ve terleme nedeniyle oluşan su kaybı insan vücudunu önemli şekilde etkiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Davut Sakız, "Özellikle kızartmalardan, yağlı gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Karbonhidrat dediğimiz gıdalardan da özellikle basit karbonhidratlardan uzak durmamız gerekmektedir. Temelde basit karbonhidrat dediğimiz gıdaları az tüketmemiz daha iyi olacaktır. Basit karbonhidrat dediğimiz gıdalar nelerdir, ağzımıza koyduğumuz da genel olarak tatlı tadı veren şeylerdir. Mesela kahvaltıda bunlar ne olabilir reçel, bal gibi gıdalar olabilir. Bunları olabildiğince az tüketmemiz gerekmektedir. Çaya attığımız şeker de basit karbonhidrattır. Kahvaltıda domates, salatalık, peynir gibi gıdalarla beslenmemiz gerekir. Ekmek alımımızı da belirli bir düzeyde tutmalıyız. Mahrum da kalmamalıyız, çok yüksek düzeyde de tüketmemiz yanlış olacaktır. Akşam öğününde ağır bir yemek yiyeceksek, akşamın geç saatlerinde yiyip rahatsız olacağımıza sıcak havalarda bunu öğle saatlerinde yemek daha mantıklı olacaktır" dedi.

