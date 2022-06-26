VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 nostaljik hat daha turizme açılıyor
Sahte Kiev Belediye Başkanı ile görüştü
Rusya: Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık
ABD'den Türkiye açıklaması!
Kadın çalışanın evlilik tazminatında sınır yok
Savaş çıkarsa ilk Londra'yı vururuz
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hollanda'dan kritik F-35 kararı
Filip Novak depremi! Fenerbahçe-Tirana maçında yer yerinden oynadı
Kuvvetli yağış geliyor
Düğün alışverişi
18 milyonluk ege yatırımı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Haziran
Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli
Tatilciler dikkat! Kumda saklanan Koni salyangozu öldürebilir
Kemik erimesi ilacı yumurtalık kanserinden koruyor
Gözleri tehdit eden 7 alışkanlık
"Halkımızı tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok"
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Rusya açıkladı: Kritik şehir kontrol altına alındı
Terör örgütünde çözülme sürüyor
Türk Kızılay, briket evlere aileleri yerleştirdi
Yahudi yerleşimcilerin zulmü devam ediyor
Akkuyu NGS'de büyük gelişme
26 Haziran 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 09:00:00

Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli

ABONE OL

Yaz aylarında tüketilen besinlere dikkat etmeliyiz. Ağır yemekler öğlen öğününe çekilmelidir.

Yaz aylarında tüketilen besinlere dikkat etmeliyiz. Ağır yemekler öğlen öğününe çekilmelidir. Yaz aylarında tüketilen yağlı ve ağır yemekler, aşırı meyve tüketimi ve terleme nedeniyle oluşan su kaybı insan vücudunu önemli şekilde etkiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Davut Sakız, "Özellikle kızartmalardan, yağlı gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Karbonhidrat dediğimiz gıdalardan da özellikle basit karbonhidratlardan uzak durmamız gerekmektedir. Temelde basit karbonhidrat dediğimiz gıdaları az tüketmemiz daha iyi olacaktır. Basit karbonhidrat dediğimiz gıdalar nelerdir, ağzımıza koyduğumuz da genel olarak tatlı tadı veren şeylerdir. Mesela kahvaltıda bunlar ne olabilir reçel, bal gibi gıdalar olabilir. Bunları olabildiğince az tüketmemiz gerekmektedir. Çaya attığımız şeker de basit karbonhidrattır. Kahvaltıda domates, salatalık, peynir gibi gıdalarla beslenmemiz gerekir. Ekmek alımımızı da belirli bir düzeyde tutmalıyız. Mahrum da kalmamalıyız, çok yüksek düzeyde de tüketmemiz yanlış olacaktır. Akşam öğününde ağır bir yemek yiyeceksek, akşamın geç saatlerinde yiyip rahatsız olacağımıza sıcak havalarda bunu öğle saatlerinde yemek daha mantıklı olacaktır" dedi.

Etiketler : ağır yemekler yaz Uzmanı Dr. Davut Sakız
Akustik gece

Akustik gece
Yunuslarla yüzdüler

Yunuslarla yüzdüler
Moral depoluyor

Moral depoluyor
Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer
Instagram sahte bir dünya

Instagram sahte bir dünya
Bedava tatil

Bedava tatil
Hayallerin toplandığı atölye ile Türkiye turu

Hayallerin toplandığı atölye ile Türkiye turu
Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var

Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var
Çocuklara el uzattı

Çocuklara el uzattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX