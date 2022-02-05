Yatmadan 30 dakika önce süt için

Okullardaki ikinci yarıyılın başlamasına sayılı gün kala uyku düzeninin tekrar oluşturulması için tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Vural Fidan, "Çocuklarda bu uyku düzeninin tekrar oturtulması için tatilin bitimine yakın zamanlarda belli sınırlara dikkat edilmesi gerekiyor. Uyku düzeni bozulduğu takdirde, kademeli olarak her gün 30'ar dakika erken yatarak bu düzen tekrar sağlanabilir. Ayrıca süt alerjisi olmayanların yatma saatinden 30 dakika kadar önce süt tüketimini öneriyoruz. Yatmadan 30 dakika önce içilen süt kaliteli uyku sağlıyor" dedi. Prof. Dr. Vural Fidan, ev içi aktivitelerin artmasında büyük rol oynayan elektronik aletlerin uyku düzenini etkilediğinin altını çizdi. Mavi ışığın insanlara uyanıklık dalgaları gönderdiğini ve böylelikle uyuyamama gibi sorunların oluştuğunu belirten Prof. Dr. Vural Fidan, elektronik alet kullanımının sınırlı olması gerektiğini söyledi.

