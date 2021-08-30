Yatma şeklindeki hata hastalıklara zemin hazırlıyor

Yüzüstü yatmak omurgayı olumsuz etkiliyor. Bu pozisyonda uyumak boyun, sırt ve bel etrafındaki bağların ve kasların gerilmesine, boyun ve bel kıvrımında artışa neden olur. Ayrıca omurgadan sinirlere gereksiz baskı oluşturarak fıtığın oluşmasına neden olabilir. Kalp ve omurga sağlığı için en ideal uyku pozisyonunun yan yatış olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sena Tolu, "Sol taraf üzerinde yan yatarak bacakların karına doğru çekildiği cenin pozisyonunda yatmak vücuttan kalbe kanın daha kolay dönüşünü sağladığı için en sağlıklı olarak kabul edilen yatış pozisyonudur. Omurga sağlığı için de yan yatış pozisyonu omurlar arası disklere binen yükü azaltır. Ayrıca yüksek tansiyon, reflü, uyku apne sendromu ve gebelerde de sol taraf üzerine yan yatış öneriliyor. Cenin pozisyonunda hafif bacaklar karına doğru çekilip yan yatarken bacaklar arasına yastık konulmasında da yarar vardır. Kalp hastalarının ise sağ yan pozisyonda yatmaları önemli" değerlendirmesinde bulundu.