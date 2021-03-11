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11 Mart 2021 Perşembe 07:43:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 07:43:00

Yaşlıların pandemide ilgi ihtiyacı arttı

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Kovid-19 salgını en çok onları etkiledi. 65 yaş üstünde olanlar, pandemide 'yüksek risk grubu' olarak tanımlandığı için en fazla yasakların ve kısıtlamaların ızdırabını onlar yaşadılar. Kimisi aylarca çocuklarını göremedi; torunlarına hasret kaldı.

Prof. Dr. Gülten Kaptan, "Salgın döneminde her yaşlının daha çok aranmaya, daha çok bakıma, daha çok ilgiye ihtiyacı var. Gençler, kurallara dikkat ederek yaşlıları ziyaret etmeli. Onlarla iletişimi gereksiz görmeyip, yaşam deneyimlerinden yararlanmalılar. Yaşlıların bize, değişime dayanma ve hayatın zorluklarıyla başa çıkma konusunda öğretecekleri birçok şey var" dedi. Gençlerin yaşlıların bilgeliklerinden yararlanması gerektiğinin altını çizen Kaptan, "Birlikte yemek yemek insanlık için en büyük sosyal geleneklerden biridir. Paylaşılan sofralarda, masalarda bir taraftan vücudunuzu beslerken bir taraftan da yetişir, güzel vakit geçirirsiniz. Aile mirasını, tarihini ve geleneklerini tartışın. Aile öykülerinde öyle güzel bir güç vardır ki; zihni bambaşka dünyalara taşır" diye konuştu.

Etiketler : yaşlılık koronavirüs pandemi ilgi
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