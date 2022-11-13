Yaşı kalp ve damarlar belirler

İnsanların damarları ve kalp sağlıkları kadar yaşlı olduğunu belirten uzmanlar uyardı: "Sağlıklı ve uzun bir yaşam için kalbinize ve damarlarınıza iyi bakın."



Sağlıklı ve yeterli beslenmek, fiziksel aktiviteyi artırmak, sigara ve alkol ürünlerinden uzak durmak, stres faktörünü kontrol altına almak, kilo kontrolü, kan basıncının kontrolü, kan şekerinin kontrolü, kan kolesterol seviyesinin kontrolü ve hayata karşı iyimser olmak kalp sağlığı için olmazsa olmazlar arasındadır. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, "Kalp; dolaşım sisteminin merkezini oluşturan, hiç ara vermeden çalışan ve vücuda kan sürekli kan pompalama görevini yapan en önemli organlarımızdan birisidir. Kalp tüm vücuda ve hücrelere besin ve oksijen taşır. Kalp ve damar sağlığının bozulması vücudun hayati fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesini engelleyerek ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümlere neden olabilmektedir" şeklinde konuştu. Vücudumuzdaki dolaşım sisteminin en önemli iki parçasını kalp ve ondan çıkan damarlar oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, "Kalbi besleyen atardamarların tıkanması kalp krizine yol açarken, diğer damar tıkanıkları felçten (beyin damarı tıkanıklığı), yürüme bozukluğuna (bacak damar tıkanıklığı) kadar çeşitli hastalıklara yol açar. Bunun temel sebebi ise ateroskleroz (damar sertliği) dediğimiz durumdur" ifadelerini kullandı.

GÖĞÜS AĞRISI VE ÇARPINTI

Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın sağlık uyarılarının dikkate alınması, gerekli kontrollerin periyodik olarak yapılması ve sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesiyle mümkün olabileceğini belirten Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, kalp hastalarında en sık görülen bulgular hakkında şunları söyledi: "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı, el ve ayaklarda morarma, kol ve sırt ağrıları, zaman zaman boğaz ağrısı, bayılma, ayaklarda ve karında şişme, halsizlik şikâyetleri olan kişiler en kısa zamanda hekime başvurup gerekli kontrolünü yaptırmalıdır." Prof. Dr. Vural, "Diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol seviyeleri, sigara ve alkol kullanımı, hareketsiz ve stresli yaşam ve aşırı kilo en önemli risk faktörleridir. Erkek cinsiyet ve ileri yaş, ikinci önemdeki risk faktörleridir" açıklamasında bulundu. İnsanların damarları ve kalp sağlıkları kadar yaşlı olduğunun altını çizen Vural, kalp ve damar sağlığınızı korumak ve sağlıklı ve hareketli bir yaşam tarzı ile mümkün olduğuna dikkat çekerek, "Sağlıklı ve uzun bir yaşam için kalbinize damarlarınıza iyi bakın" dedi.

SAĞLIKLI BESLENİN, HAREKET EDİN

Prof. Dr. Vural, kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

* Sağlıklı ve yeterli beslenmek.

* Fiziksel aktiviteyi artırmak.

* Sigara ve alkol ürünlerinden uzak durmak.

* Stres faktörünü kontrol altına almak.

* Kilo kontrolü.

* Kan basıncının kontrolü.

* Kan şekerinin kontrolü.

* Kan kolesterol seviyesinin kontrolü.

* Hayata karşı iyimser olmak, çevrenize ve insanlara pozitif bakmak.

* Aileniz ve çevrenizle kaliteli zaman geçirmek.

* Hazır gıdalar yerine taze besinlerin tercih edilmesi önemli faktörlerdir.