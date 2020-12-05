  • BIST
    1330.87
  • Dolar
    7,8158
  • Euro
    9,4809
  • Altın
    461,3880
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs aşısı bu kadar kısa sürede nasıl bulundu? İşte yanıtı
Karantinayı ihlal etti, infaz edildi
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Türkiye oyunları yine tutmadı
Macron, ırkçılığı itiraf etti: Bu bir gerçek
İletişim Başkanı Altun'dan Türk Kızılay'a video mesaj
Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın peşinden Çeşme'ye gitti
Tuğba Altıntop sevgilisinden ayrılmak isteyince dayak yedi
Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi
İHA AR-GE Merkezini görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı
Pandemide dünya turu... En iyi balı arıyor
Tarihe örülen duvarlar kaldırıldı
Gaye Turgut Evin'in askerliği bitti, avukatlığa başladı
Şarkıcı Gülden'den 5 şarkı 5 klip
Yalın ve Sıla'dan var bir sürpriz...
Tolgahan Sayışman: Efehan kardeşini kıskanacak
Kıvanç Tatlıtuğ'un Indiana Jones tarzı olay oldu
Çağatay Ulusoy'a ‘Yeşilçam' dizisinden teklif
Bu yılbaşı evdeyiz
Yarım saatte bir eklemleri hareket ettirin
Koronavirüse karşı pul biberli çorba tüketin
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Oğlak değişim, Aslan kariyer adımları a...
Kan grubuna güvenip tedbiri bırakmayın
Hafta sonu kısıtlaması başladı! İşte merak edilen tüm detaylar
05 Aralık 2020 Cumartesi 12:34:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:02:00

Yarım saatte bir eklemleri hareket ettirin

ABONE OL

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, İnsan bedeninin çok hareketsiz kalmaya uygun bir yapısı olmadığını söyledi.

İnsan bedeninin çok hareketsiz kalmaya uygun bir yapısı olmadığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, koronavirüsle birlikte evlerde uzun süre hareketsiz kalmanın kireçlenme nedeni olduğunu belirtti. Op. Dr. Erdağ, “Yarım saatte bir eklemlerinizi hareket ettirin. Sabah uyandığınız zaman eğilme, gerilme, gövdeyi çevirme, bacakların gergin biçimde öne kaldırılması gibi kültür fizik hareketlerini yapın” diye uyardı.

Etiketler : eklemler hareketsiz kalma Op. Dr. Yiğit Erdağ koronavirüs kireçlenme nedeni
Nice günlerimiz olsun

Nice günlerimiz olsun
4 milyon TL'lik evinde Demet Özdemir'in keyifler yerinde

4 milyon TL'lik evinde Demet Özdemir'in keyifler yerinde
Deniz Seki'den esprili paylaşım... 'Şöhret de olsan o sarı bez orada'

Deniz Seki'den esprili paylaşım... 'Şöhret de olsan o sarı bez orada'
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu
Gürgen Öz ‘Sadece Bir Gece' filmi kadrosunda

Gürgen Öz ‘Sadece Bir Gece' filmi kadrosunda
Serenay Sarıkaya doğanın keyfini çıkardı

Serenay Sarıkaya doğanın keyfini çıkardı
Berkay gençler için şirket kurdu

Berkay gençler için şirket kurdu
Hande Subaşı erkek arkadaşı Alican Ulusoy ve Mustafa Ceceli atışla stres attılar

Hande Subaşı erkek arkadaşı Alican Ulusoy ve Mustafa Ceceli atışla stres attılar
Ivana Sert: İşlerimi askıya aldım

Ivana Sert: İşlerimi askıya aldım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER