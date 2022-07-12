Yaraya tütün, şeker ve kül basmayın

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Turan Taş, kirli yaranın sabunlu suyla temizlenmesini gerektiğini söyleyerek, "Kesici ve delici alet yaralanmaları tendon, sinir ve kas kesiklerine neden olabilir. Bunun yanında hayvan kazaları, düşmeler ve vücutta bazı kırıklar oluşabiliyor. Kesici alet müdahalelerinde ilk kural önce zarar vermemektir. Yaraya kirli elle dokunulmamalıdır, mümkünse ılık suyla yıkanmalıdır. Eğer yara kirliyse sabunlu suyla ve temiz bir bezle yara yıkanmalı, sonrasında steril gazlı bezle sarılmalıdır. Yoksa temiz bir bezle sarılmalı ve kurulanmalıdır. Varsa yaranın içine girilmeden yabancı cisimler temizlenmelidir. Görünmeyen parçalar için yaranın içinde kesinlikle araştırma yapılmamalıdır. Her zaman kesi üzerine temiz bir baskı uygulanması gerekmektedir, ki kanamayı durdurmaya yönelik 10-15 dakika baskı uygulanması gerekmektedir. Eğer yara ekstrem nitelikteyse, el ve kolda ise kalp seviyesinden yüksekte tutmak önemlidir" şeklinde konuştu.

Dr. Taş, "Kesik bölgeye doğrudan oksijenli su, tentürdiyot ile uygulamalar yapılmamalıdır. Yaraya kül basma, tütün basma veya şeker basma gibi geleneksel uygulamalar yapılmamalıdır. Bu uygulamalarda istenmeyen mikro organizmaların vücuda girişine ve enfeksiyonlara neden olabilmektedir" şeklinde uyardı.