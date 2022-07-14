VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Valerien Ismael'den 6 futbolcu için son karar
IV. Murat İstanbul Seferine çıkıyor
"Türkiye kilit stratejik ortak"
Üner'den 5'te 5!
Tatil güzel geçti
Hastaneden sahneye
Babalarını andılar
Ünlü çellisten Tarkan yorumu
İlk uluslararası proje
Norovirüs su ve gıdalara karışabilir
Böbreğin az bilinen düşmanı
Bir bardak kefirle gelen 8 fayda
Yaramazlık ve şımarıklık değil hastalık olabilir
Ukrayna'dan anında misilleme
EYT'de Türkiye modeli masada
Çiftliğinde şoförü ile beraber katledildi
FETÖ'nün John'undan darbe itirafı
İşte Datça'daki yangının çıkış nedeni
"Türkiye ekonomisi patlama yapabilir"
Zelenski, İstanbul'daki dörtlü zirveyi değerlendirdi: "Çabalarından dolayı Türkiye'ye minnettarım"
Haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
Datça'da orman yangını: Havadan karadan müdahale ediliyor
Türkiye'den kritik zirve hakkında ilk açıklama!
14 Temmuz 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 07:30:00

Yaramazlık ve şımarıklık değil hastalık olabilir

ABONE OL

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) çocukluk çağının en çok görülen nörobiyolojik bozukluklarından biri olduğunu belirten Psikolog İrem Naz Kırım, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar, yetişkinler tarafından 'şımarıklık, ilgi çekmek için yapılıyor, yaramazlık, tembellik, saygısızlık, umursamazlık' olarak eleştirilse de çocuklar bunları isteyerek yapmazlar. Aileler böyle belirtiler gösterdiklerinde çocuğu yargılamak yerine ilk adım olarak bir uzmana başvurmalıdır" dedi.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) çocukluk çağının en çok görülen nörobiyolojik bozukluklarından biri olduğunu belirten Psikolog İrem Naz Kırım, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar, yetişkinler tarafından 'şımarıklık, ilgi çekmek için yapılıyor, yaramazlık, tembellik, saygısızlık, umursamazlık' olarak eleştirilse de çocuklar bunları isteyerek yapmazlar. Aileler böyle belirtiler gösterdiklerinde çocuğu yargılamak yerine ilk adım olarak bir uzmana başvurmalıdır" dedi. DEHB'ye çoğunlukla diğer hastalıkların da eşlik ettiğini vurgulayan Psikolog İrem Naz Kırım, "Özellikle Davranış Bozukluğu, Karşı Olma-Karşı Gelme Bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Çocukluk Depresyonu ve Çocukluk Anksiyetesi görülebilir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar, yetişkinler tarafından "şımarıklık, ilgi çekmek için yapılıyor, yaramazlık, tembellik, saygısızlık, umursamazlık" olarak eleştirilse de çocuklar bunları isteyerek yapmazlar. Aileler böyle belirtiler gösterdiklerinde çocuğu yargılamak yerine ilk adım olarak bir uzmana başvurmalıdır" şeklinde konuştu.

Etiketler : Yaramazlık ve şımarıklık umursamazlık Psikolog İrem Naz Kırım
Proje öncesi tatil

Proje öncesi tatil
Yeşillendi

Yeşillendi
Arda'nın yeni imajı

Arda'nın yeni imajı
Hayatımın en dürüst dönemi

Hayatımın en dürüst dönemi
Kıbrıs çıkarması

Kıbrıs çıkarması
İtalya çıkarması

İtalya çıkarması
DERYA Hayalini gerçekleştirdi

DERYA Hayalini gerçekleştirdi
Alkışlar Hande'ye

Alkışlar Hande'ye
Abla-kardeş reklamda

Abla-kardeş reklamda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX